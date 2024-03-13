https://crimea.ria.ru/20240313/dobivayut-ukrainu-zakharova-otvetila-na-slova-glavy-tsru-ob-udarakh-po-krymu-1135624290.html

Добивают Украину: Захарова ответила на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму

Добивают Украину: Захарова ответила на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Добивают Украину: Захарова ответила на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму

Высказывание директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса о необходимости помочь украинским ударам по Крыму является... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T16:12

2024-03-13T16:12

2024-03-13T16:20

мария захарова

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уильям бернс

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крым

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Высказывание директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса о необходимости помочь украинским ударам по Крыму является подстрекательством к эскалации конфликта, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что новая помощь Вашингтона Киеву в случае ее одобрения конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу", а также обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота.По словам дипломата, "не всех украинцев, по мнению американских спецслужб, на Украине еще добили, и, конечно, это часть глобальной американской авантюры".Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о намерении США передать украинской стороне новый пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца прошлого года. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов киевскому режиму.Кроме того, США не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мостуЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик СШАНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, россия, украина, цру, уильям бернс, сша, крым, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)