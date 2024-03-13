https://crimea.ria.ru/20240313/krymskiy-most-provokatsii-i-yadernoe-oruzhie-putin-dal-intervyu-kiselevu-1135608676.html

Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву

Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву

Президент России Владимир Путин дал интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T10:18

2024-03-13T10:18

2024-03-13T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости. В беседе с журналистом и телеведущим глава государства затронул вопросы специальной военной операции, перспектив урегулирования конфликта на Украине, взаимоотношений с Западом, развития отечественной экономики и социальной сферы, в том числе в новых регионах РФ, а также прокомментировал угрозы ударов по Крымскому мосту и условия возможного применения Россией ядерного оружия. Наиболее знаковые и ключевые высказывания главы государства – в подборке РИА Новости Крым.О ситуации в зоне СВОГоворя о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, Путин отметил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к Вооруженным силам РФ.Он также выразил уверенность, что американские и британские ракеты, поставляемые Киеву западными странами, не меняют ситуацию на поле боя.Об атаках на приграничные регионы РФКиевский режим пытается атаковать российские регионы, чтобы если не сорвать президентские выборы в РФ, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, считает Путин. Кроме того, власти Украины таким способом хотят добиться информационного эффекта, а также "получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе".О немецкой угрозе ударов по Крымскому мостуРоссийский лидер убежден, что слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии.О перспективах переговоров по УкраинеРоссия готова к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях, заявил Путин.Президент подчеркнул, что разговор по Украине должен проходить с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, при этом переговоры также должны быть основаны на реальности.Об иностранных войсках на УкраинеОтвечая на вопрос о вводе иностранных войск на Украину, российский лидер отметил, что военные из зарубежных стран присутствовали там еще до госпереворота 2014 года, а после прихода к власти в Киеве националистов их количество кратно увеличилось.Он добавил, что если Польша введет на Украину свои военные силы, то уже не уйдет. И причина заключается не в помощи Киеву, а в намерении вернуть земли, которые Варшава считает исторически своими.О западных элитахТак называемый золотой миллиард на протяжении веков практически паразитировал на других народах, эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке, но эта эпоха подходит к концу, заявил российский лидер.О "красных линиях" для России и ЗападаСтраны, заявляющие, что у них нет "красных линий" в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил Путин.Говоря о малых государствах Европы, он отметил, что в России к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. При этом Путин указал, что эти малые государства, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают.Об условиях применения Россией ядерного оружияПо словам президента, Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости.Он добавил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.О развитии новых регионовЕсли Россия сегодня бросит своих людей в Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, потому что "мы будем чувствовать себя неуверенно", заявил президент страны.Путин отметил промышленный потенциал Донбасса и указал, что в регион необходимо вкладывать инвестиции, чтобы производство и условия труда людей в угледобывающей отрасли, металлургии и других отраслях были современными.О поддержке российских семейГоворя о мерах поддержки семей с детьми, Путин сообщил, что за шесть лет планируется потратить на эти цели до 14 триллионов рублей. Это строительство или реновация детских садов, строительство новых и ремонт старых школ, поддержка женщин от беременности до достижения ребенком 18 лет. По его словам, сейчас в РФ пособия получают почти 400 тысяч женщин и более 10 миллионов детей.Путин напомнил о продолжении программы маткапитала, сохранении льгот по ипотечному кредиту для семей с детьми, мерам по борьбе с бедностью. Он заверил, что весь набор мер поддержки россиян, которые хотят иметь двух и более детей, будет реализован.О будущем РоссииОтвечая на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам, Путин отметил, что Россия сегодня имеет достаточно прочную устойчивую государственность и экономику, благодаря людям старшего поколения в том числе.Об отношении к своей работеВ ходе интервью Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа.

https://crimea.ria.ru/20240313/intervyu-vladimira-putina-dmitriyu-kiselevu-1135607677.html

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