Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву
Владимир Путин дал большое интервью Киселеву - главные тезисы
10:18 13.03.2024 (обновлено: 10:28 13.03.2024)
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости. В беседе с журналистом и телеведущим глава государства затронул вопросы специальной военной операции, перспектив урегулирования конфликта на Украине, взаимоотношений с Западом, развития отечественной экономики и социальной сферы, в том числе в новых регионах РФ, а также прокомментировал угрозы ударов по Крымскому мосту и условия возможного применения Россией ядерного оружия. Наиболее знаковые и ключевые высказывания главы государства – в подборке РИА Новости Крым.
О ситуации в зоне СВО
Говоря о нынешней ситуации в зоне специальной военной операции, Путин отметил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к Вооруженным силам РФ.
Он также выразил уверенность, что американские и британские ракеты, поставляемые Киеву западными странами, не меняют ситуацию на поле боя.
"Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - заявил президент.
Об атаках на приграничные регионы РФ
Киевский режим пытается атаковать российские регионы, чтобы если не сорвать президентские выборы в РФ, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, считает Путин. Кроме того, власти Украины таким способом хотят добиться информационного эффекта, а также "получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе".
"Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами "сыт, пьян и нос в известном материале", с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим", – подчеркнул президент.
О немецкой угрозе ударов по Крымскому мосту
Российский лидер убежден, что слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии.
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции ФРГ", – указал он.
О перспективах переговоров по Украине
Россия готова к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях, заявил Путин.
"Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", – пояснил он.
Президент подчеркнул, что разговор по Украине должен проходить с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, при этом переговоры также должны быть основаны на реальности.
Об иностранных войсках на Украине
Отвечая на вопрос о вводе иностранных войск на Украину, российский лидер отметил, что военные из зарубежных стран присутствовали там еще до госпереворота 2014 года, а после прихода к власти в Киеве националистов их количество кратно увеличилось.
"Сейчас (иностранные войска) присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что если Польша введет на Украину свои военные силы, то уже не уйдет. И причина заключается не в помощи Киеву, а в намерении вернуть земли, которые Варшава считает исторически своими.
О западных элитах
Так называемый золотой миллиард на протяжении веков практически паразитировал на других народах, эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке, но эта эпоха подходит к концу, заявил российский лидер.
"В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", - подчеркнул Путин.
О "красных линиях" для России и Запада
Страны, заявляющие, что у них нет "красных линий" в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил Путин.
Говоря о малых государствах Европы, он отметил, что в России к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. При этом Путин указал, что эти малые государства, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают.
Об условиях применения Россией ядерного оружия
По словам президента, Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости.
"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", - отметил Путин.
Он добавил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
О развитии новых регионов
Если Россия сегодня бросит своих людей в Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, потому что "мы будем чувствовать себя неуверенно", заявил президент страны.
Путин отметил промышленный потенциал Донбасса и указал, что в регион необходимо вкладывать инвестиции, чтобы производство и условия труда людей в угледобывающей отрасли, металлургии и других отраслях были современными.
"Что касается Новороссии, это регион с ярко выраженным развитым сельским хозяйством. Здесь мы будем делать все для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы, и в желание людей их развивать", - заверил глава государства.
О поддержке российских семей
Говоря о мерах поддержки семей с детьми, Путин сообщил, что за шесть лет планируется потратить на эти цели до 14 триллионов рублей. Это строительство или реновация детских садов, строительство новых и ремонт старых школ, поддержка женщин от беременности до достижения ребенком 18 лет. По его словам, сейчас в РФ пособия получают почти 400 тысяч женщин и более 10 миллионов детей.
Путин напомнил о продолжении программы маткапитала, сохранении льгот по ипотечному кредиту для семей с детьми, мерам по борьбе с бедностью. Он заверил, что весь набор мер поддержки россиян, которые хотят иметь двух и более детей, будет реализован.
О будущем России
Отвечая на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам, Путин отметил, что Россия сегодня имеет достаточно прочную устойчивую государственность и экономику, благодаря людям старшего поколения в том числе.
"Я уже говорил о программах в сфере материнства и детства, но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее… И разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Все это вместе мы должны будем многократно приумножить", - сказал президент.
Об отношении к своей работе
В ходе интервью Путин признался, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа.
"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", - сказал глава государства.