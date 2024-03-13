https://crimea.ria.ru/20240313/putin-zapadnye-rakety-ne-menyayut-situatsiyu-na-ukraine-1135604734.html

Путин: инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Путин: инициатива в зоне СВО перешла к российской армии - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Путин: инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T07:37

2024-03-13T07:37

2024-03-13T07:41

владимир путин (политик)

россия

новости сво

поставки западного оружия украине

дмитрий киселев

украина

нато

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Он также заметил, что ракеты, поставляемые Киеву западными странами, не меняют ситуацию на поле боя."Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - заявил президент.Кроме того, Владимир Путин прокомментировал возможность удара западными ракетами по Крымскому мосту.Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование"Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевПереговоры офицеров Германии – свидетельство лицемерной политики Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, поставки западного оружия украине, дмитрий киселев, украина, нато, вооруженные силы россии