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Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
Атаками приграничных регионов России Киев пытается помешать президентским выборам, которые состоятся в стране с 15 по 17 марта. Такое мнение высказал президент... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:25
2024-03-13T09:25
владимир путин (политик)
россия
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
выборы
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Атаками приграничных регионов России Киев пытается помешать президентским выборам, которые состоятся в стране с 15 по 17 марта. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент.По словам Владимира Путина, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач украинской армии на линии соприкосновения, поскольку "им нужно хоть что-то показать"."Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - заявил Путин.Накануне Минобороны России сообщало, что российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. В результате, были уничтожены 234 украинских боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений госграницы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаМассированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП
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владимир путин (политик), россия, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, выборы, выборы президента россии, новости, курская область, белгородская область, диверсанты
Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

Путин: Киев атаками на приграничные регионы России пытается помешать выборам президента

09:25 13.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидента РФ В. Путин
Президента РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Атаками приграничных регионов России Киев пытается помешать президентским выборам, которые состоятся в стране с 15 по 17 марта. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент.
По словам Владимира Путина, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач украинской армии на линии соприкосновения, поскольку "им нужно хоть что-то показать".
"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - заявил Путин.
"Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами "сыт, пьян и нос в известном материале", с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим", - подчеркнул президент РФ.
Накануне Минобороны России сообщало, что российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. В результате, были уничтожены 234 украинских боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений госграницы не допущено.
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