https://crimea.ria.ru/20240313/kiev-pytaetsya-pomeshat-prezidentskim-vyboram-v-rossii--putin-1135606792.html

Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин

Атаками приграничных регионов России Киев пытается помешать президентским выборам, которые состоятся в стране с 15 по 17 марта. Такое мнение высказал президент... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T09:25

2024-03-13T09:25

2024-03-13T09:25

владимир путин (политик)

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Атаками приграничных регионов России Киев пытается помешать президентским выборам, которые состоятся в стране с 15 по 17 марта. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал президент.По словам Владимира Путина, атаки на российские регионы происходят на фоне неудач украинской армии на линии соприкосновения, поскольку "им нужно хоть что-то показать"."Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал", - заявил Путин.Накануне Минобороны России сообщало, что российские военные совместно с силовиками сорвали попытку боевиков киевского режима прорваться на приграничную российскую территорию в Белгородской и Курской областях. В результате, были уничтожены 234 украинских боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений госграницы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установкаМассированный удар ВСУ по Белгородчине - повреждены дома и ЛЭП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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