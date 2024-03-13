https://crimea.ria.ru/20240313/rossiya-gotova-k-sereznomu-razgovoru-po-ukraine--putin-1135603373.html

Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин

Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T06:18

2024-03-13T06:18

2024-03-13T09:00

владимир путин (политик)

украина

россия

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дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".Президент подчеркнул, что разговор по Украине должен проходить с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. Но прежде всего Москву интересует безопасность Российской Федерации. Кроме того, переговоры должны быть основаны на реальности, подчеркнул он."Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и УкраиныКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеХотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине

украина

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), украина, россия, политика, безопасность, новости, новости сво, дмитрий киселев