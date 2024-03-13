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Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин
Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:18
2024-03-13T06:18
2024-03-13T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".Президент подчеркнул, что разговор по Украине должен проходить с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. Но прежде всего Москву интересует безопасность Российской Федерации. Кроме того, переговоры должны быть основаны на реальности, подчеркнул он."Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Столтенберг заговорил о переговорах России и УкраиныКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеХотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
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владимир путин (политик), украина, россия, политика, безопасность, новости, новости сво, дмитрий киселев
Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин
Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
06:18 13.03.2024 (обновлено: 09:00 13.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем, но при определенных условиях. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".
"Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что разговор по Украине должен проходить с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. Но прежде всего Москву интересует безопасность Российской Федерации. Кроме того, переговоры должны быть основаны на реальности, подчеркнул он.
"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.
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