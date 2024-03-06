https://crimea.ria.ru/20240306/oboronnye-predpriyatiya-dostavyat-oruzhie-i-tekhniku-v-voyska-dosrochno-1135461871.html

Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно

Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно

Руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:41

2024-03-06T15:41

2024-03-06T15:46

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.Сегодня, 6 марта, министр обороны Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный заказ на крупнейших оборонных предприятиях страны. По словам директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, на предприятии полностью выполнено задание по производству средств целеуказания "Енисей". Эти установки обеспечивают работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай".АО "Московский машиностроительный завод "АВАНГАРД" расширил производственные мощности, открыв филиал завода в Подмосковье. На данный момент идет строительство еще четырех новых цехов.В ускоренные сроки в армию будут поставлены также системы радиоэлектронной борьбы и новые средства поражения бепилотных летательных аппаратов, которые уже проходят заводские испытания.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской областиПрощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войнеДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, гособоронзаказ