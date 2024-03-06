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Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
Руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:41
2024-03-06T15:41
2024-03-06T15:46
сергей шойгу
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гособоронзаказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.Сегодня, 6 марта, министр обороны Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный заказ на крупнейших оборонных предприятиях страны. По словам директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, на предприятии полностью выполнено задание по производству средств целеуказания "Енисей". Эти установки обеспечивают работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай".АО "Московский машиностроительный завод "АВАНГАРД" расширил производственные мощности, открыв филиал завода в Подмосковье. На данный момент идет строительство еще четырех новых цехов.В ускоренные сроки в армию будут поставлены также системы радиоэлектронной борьбы и новые средства поражения бепилотных летательных аппаратов, которые уже проходят заводские испытания.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской областиПрощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войнеДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США – эксперт
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, гособоронзаказ
Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
Сроки производства гособоронзаказа будут ускорены – Минобороны
15:41 06.03.2024 (обновлено: 15:46 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.
"Ранее Министр обороны РФ потребовал от руководителей предприятий скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения и военной техники и сдвинуть сроки передачи техники с 4-го на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года", – сообщает Telegram-канал военного ведомства.
Сегодня, 6 марта, министр обороны Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный заказ на крупнейших оборонных предприятиях страны. По словам директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, на предприятии полностью выполнено задание по производству средств целеуказания "Енисей". Эти установки обеспечивают работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай".
АО "Московский машиностроительный завод "АВАНГАРД" расширил производственные мощности, открыв филиал завода в Подмосковье. На данный момент идет строительство еще четырех новых цехов.
"Руководитель предприятия подчеркнул, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции, а после завершения модернизации имеющихся мощностей и ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, возможности предприятия возрастут еще вдвое", – цитирует генерального директора завода Дениса Попкова пресс-служба Минобороны.
В ускоренные сроки в армию будут поставлены
также системы радиоэлектронной борьбы и новые средства поражения бепилотных летательных аппаратов, которые уже проходят заводские испытания.
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