https://crimea.ria.ru/20240313/rakety-avangard-prevzoshli-sistemu-protivoraketnoy-oborony-ssha-1135605475.html

Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США

Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США

Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T08:27

2024-03-13T08:27

2024-03-13T08:27

оружие

владимир путин (политик)

дмитрий киселев

россия

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Среди них - гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки межконтинентальной дальности "Авангард", которые уже стоят на боевом дежурстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

https://crimea.ria.ru/20240306/oboronnye-predpriyatiya-dostavyat-oruzhie-i-tekhniku-v-voyska-dosrochno-1135461871.html

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оружие, владимир путин (политик), дмитрий киселев, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), военно-промышленный комплекс (впк), новости