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Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T08:27
2024-03-13T08:27
2024-03-13T08:27
оружие
владимир путин (политик)
дмитрий киселев
россия
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Среди них - гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки межконтинентальной дальности "Авангард", которые уже стоят на боевом дежурстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
https://crimea.ria.ru/20240306/oboronnye-predpriyatiya-dostavyat-oruzhie-i-tekhniku-v-voyska-dosrochno-1135461871.html
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оружие, владимир путин (политик), дмитрий киселев, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), военно-промышленный комплекс (впк), новости
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Созданием ракет "Авангард" Россия обнулила вложения Штатов в систему ПРО - Путин