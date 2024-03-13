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Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T08:27
2024-03-13T08:27
оружие
владимир путин (политик)
дмитрий киселев
россия
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Среди них - гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки межконтинентальной дальности "Авангард", которые уже стоят на боевом дежурстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу презентовали новое ракетное вооружениеМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
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оружие, владимир путин (политик), дмитрий киселев, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), военно-промышленный комплекс (впк), новости
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США

Созданием ракет "Авангард" Россия обнулила вложения Штатов в систему ПРО - Путин

08:27 13.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс Авангард
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Вот если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны - "Авангард" - межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", - отметил Путин.
По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".
В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал, что новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики. Среди них - гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки межконтинентальной дальности "Авангард", которые уже стоят на боевом дежурстве.
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