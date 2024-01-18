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Шойгу презентовали новое ракетное вооружение
Шойгу презентовали новое ракетное вооружение - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Шойгу презентовали новое ракетное вооружение
Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили авиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T16:28
2024-01-18T16:28
2024-01-18T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили авиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.В подмосковном КБ "Радуга" Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов.Глава Минобороны, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо выпускать такие ракеты "в достаточном количестве"."У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели). Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.Сообщается, что министру представили крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты и перспективные образцы управляемого ракетного вооружения."Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", – доложил Богатиков. Ранее министр обороны сообщил о планах повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на УкраинеРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 разАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины
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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-01-18T16:28
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министерство обороны рф, новости, новости сво, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), военно-промышленный комплекс (впк), видео
Шойгу презентовали новое ракетное вооружение
Шойгу презентовали ракетное вооружение с увеличенной дальностью и мощностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили авиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
В подмосковном КБ "Радуга" Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов.
"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - сказал Обносов, добавив, что боеприпас уже испытали.
Глава Минобороны, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо выпускать такие ракеты "в достаточном количестве".
"У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели). Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.
Сообщается, что министру представили крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты и перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.
По словам генерального директора КБ "Радуга" Сергея Богатикова, предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год. С начала спецоперации объемы выпуска высокоточного оружия увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз, уточнил он.
"Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", – доложил Богатиков.
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