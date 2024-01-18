https://crimea.ria.ru/20240118/shoygu-prezentovali-novoe-raketnoe-vooruzhenie-1134293712.html

Шойгу презентовали новое ракетное вооружение

Шойгу презентовали новое ракетное вооружение - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Шойгу презентовали новое ракетное вооружение

Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили авиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T16:28

2024-01-18T16:28

2024-01-18T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили авиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.В подмосковном КБ "Радуга" Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов.Глава Минобороны, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо выпускать такие ракеты "в достаточном количестве"."У нас каждый день идет расход, каждый день поражение (цели). Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве", - сказал Шойгу.Сообщается, что министру представили крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты и перспективные образцы управляемого ракетного вооружения."Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", – доложил Богатиков. Ранее министр обороны сообщил о планах повысить эффективность современных средств военной разведки, а также усилить возможности ПВО и спутниковой группировки Вооруженных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на УкраинеРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 разАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы Украины

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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-01-18T16:28 true PT1M36S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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