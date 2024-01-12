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Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, которое специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T14:08
2024-01-12T14:15
министерство обороны рф
сергей шойгу
оборонно-промышленный комплекс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
оружие
гиперзвуковая ракета "циркон"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, которое специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения, в пять раз увеличила производство наиболее востребованных в зоне СВО боеприпасов. Об этом сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов в ходе посещения предприятия министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Как сообщает Минобороны, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки ракет.По словам Обносова, это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.Руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру обороны РФ, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в три раза.Министру обороны также представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективные образцы вооружения.На совещании по итогам визита Шойгу отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных.Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (ТВР) – один из крупнейших производителей вооружений. Была образована путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела" (г. Королев) в акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и передачи в его уставный капитал акций ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России.ТВР специализируется на разработке, производстве и модернизации ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения, морского подводного оружия, а также ракетно-космической техники. Продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно применяется Вооруженными силами РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВОРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
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министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, гиперзвуковая ракета "циркон", новости
Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в 5 раз увеличила выпуск средств поражения

14:08 12.01.2024 (обновлено: 14:15 12.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФРазработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
Разработчик Цирконов увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, которое специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения, в пять раз увеличила производство наиболее востребованных в зоне СВО боеприпасов. Об этом сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов в ходе посещения предприятия министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Как сообщает Минобороны, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки ракет.

"Предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз", - говорится в сообщении.

По словам Обносова, это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.
Руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру обороны РФ, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в три раза.
Министру обороны также представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективные образцы вооружения.
На совещании по итогам визита Шойгу отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.
"Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов", – добавил министр.
Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (ТВР) – один из крупнейших производителей вооружений. Была образована путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела" (г. Королев) в акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и передачи в его уставный капитал акций ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
ТВР специализируется на разработке, производстве и модернизации ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения, морского подводного оружия, а также ракетно-космической техники. Продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно применяется Вооруженными силами РФ.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуОборонно-промышленный комплекс РоссииАрмия и флотВооруженные силы РоссииОружиеГиперзвуковая ракета "Циркон"Новости
 
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