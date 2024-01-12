https://crimea.ria.ru/20240112/razrabotchik-tsirkonov-uvelichil-vypusk-vysokotochnogo-oruzhiya-v-5-raz-1134149424.html

Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, которое специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T14:08

2024-01-12T14:08

2024-01-12T14:15

министерство обороны рф

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

армия и флот

вооруженные силы россии

оружие

гиперзвуковая ракета "циркон"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, которое специализируется на выпуске противокорабельных крылатых ракет "Оникс", гиперзвуковых ракет "Циркон" и других высокоточных средств поражения, в пять раз увеличила производство наиболее востребованных в зоне СВО боеприпасов. Об этом сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов в ходе посещения предприятия министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Как сообщает Минобороны, Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки ракет.По словам Обносова, это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.Руководитель одного из подразделений предприятия Дмитрий Ковалев рассказал министру обороны РФ, что за счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объемы выпуска продукции на возглавляемом им участке увеличены в три раза.Министру обороны также представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективные образцы вооружения.На совещании по итогам визита Шойгу отметил, что управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных.Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (ТВР) – один из крупнейших производителей вооружений. Была образована путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела" (г. Королев) в акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и передачи в его уставный капитал акций ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса России.ТВР специализируется на разработке, производстве и модернизации ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения, морского подводного оружия, а также ракетно-космической техники. Продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно применяется Вооруженными силами РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссия нарастила выпуск снарядов в 17 раз с начала СВОРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, гиперзвуковая ракета "циркон", новости