https://crimea.ria.ru/20240513/ot-eskadry-v-akhtiarskoy-bukhte-do-strategicheskogo-obedineniya-vmf-rossii-1137130114.html

От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России

От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России - РИА Новости Крым, 13.05.2024

От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России

13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T08:45

2024-05-13T08:45

2024-05-13T08:45

чф рф (черноморский флот российской федерации)

инфографика

вмф

история

россия

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13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота насчитывает почти в десять раз больше лет. В этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой позднее был основан Севастополь.Сегодня Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, обеспечивающее военную безопасность страны на юге. Для выполнения поставленных задач ЧФ имеет в составе надводные корабли для ведения действий в ближней морской и океанской зонах, дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию и береговые войска.Черноморский флот, помимо основных задач по защите рубежей, призван защищать экономические интересы России в регионе, обеспечивать безопасность судоходства, выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана. Кроме этого, силы ЧФ принимают участие в борьбе с международным терроризмом.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика, вмф, история, россия