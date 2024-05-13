Рейтинг@Mail.ru
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240513/ot-eskadry-v-akhtiarskoy-bukhte-do-strategicheskogo-obedineniya-vmf-rossii-1137130114.html
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T08:45
2024-05-13T08:45
чф рф (черноморский флот российской федерации)
инфографика
вмф
история
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110048/77/1100487749_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_a32ac01c0bda89e840f0cb3c8e70e841.jpg
13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота насчитывает почти в десять раз больше лет. В этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой позднее был основан Севастополь.Сегодня Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, обеспечивающее военную безопасность страны на юге. Для выполнения поставленных задач ЧФ имеет в составе надводные корабли для ведения действий в ближней морской и океанской зонах, дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию и береговые войска.Черноморский флот, помимо основных задач по защите рубежей, призван защищать экономические интересы России в регионе, обеспечивать безопасность судоходства, выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана. Кроме этого, силы ЧФ принимают участие в борьбе с международным терроризмом.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110048/77/1100487749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e37ed6e57c4373f9f31313b9909c0e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика, вмф, история, россия
От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России

Создание Черноморского флота России – инфографика

08:45 13.05.2024
 
Читать в
13 мая в России отмечают дату основания Черноморского флота. Праздник установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года. Однако история флота насчитывает почти в десять раз больше лет. В этот день в 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту (ныне Севастопольская), на берегах которой позднее был основан Севастополь.
Создание Черноморского флота. ИнфографикаСоздание Черноморского флота. Инфографика
Сегодня Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России на Черном море, обеспечивающее военную безопасность страны на юге. Для выполнения поставленных задач ЧФ имеет в составе надводные корабли для ведения действий в ближней морской и океанской зонах, дизельные подводные лодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию и береговые войска.
Черноморский флот, помимо основных задач по защите рубежей, призван защищать экономические интересы России в регионе, обеспечивать безопасность судоходства, выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана. Кроме этого, силы ЧФ принимают участие в борьбе с международным терроризмом.
 
ИнфографикаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ВМФИсторияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
06:52Рейд в Севастополе открыт
06:46Крымский мост открыли для проезда
06:45После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
06:38В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
06:14Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
06:06В Севастополе не ходят катера и паромы
06:05День Черноморского флота России: история и современность
05:50Проезд по Крымскому мосту закрыт
00:01Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:37Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
22:37Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Лента новостейМолния