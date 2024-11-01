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НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев
НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев - РИА Новости Крым, 01.11.2024
НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев
США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T09:49
2024-11-01T09:49
2024-11-01T09:49
черное море
конвенция монтре
нато
крым
николай патрушев
морская коллегия россии
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.Кроме того, Североатлантический альянс планирует использовать в военных целях внутренние водные пути Европы для доступа в Черное море через Дунай, указал Патрушев.Он также отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.Власти Турции неоднократно заверяли, что не позволят изменить действующие правила захода военных кораблей в Черное море, прописанные в Конвенции Монтре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США стремятся к масштабной милитаризации Черного моря – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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черное море, конвенция монтре, нато, крым, николай патрушев, морская коллегия россии, безопасность республики крым и севастополя, новости
НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – Патрушев
США и НАТО хотят изменить Конвенцию Монтре и усилить присутствие в Черном море – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. США и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы с целью усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.
"США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре", - приводит его слова аппарат помощника президента.
Кроме того, Североатлантический альянс планирует использовать в военных целях внутренние водные пути Европы для доступа в Черное море через Дунай, указал Патрушев.
Он также отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.
Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.
Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.
Власти Турции неоднократно заверяли, что не позволят изменить действующие правила захода военных кораблей в Черное море, прописанные в Конвенции Монтре.
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