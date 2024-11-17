https://crimea.ria.ru/20241117/mer-odessy-zayavil-o-tyazheloy-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-gorode-1141914754.html

Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе

Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T12:02

2024-11-17T12:02

2024-11-17T12:20

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.При этом свое видеобращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.

https://crimea.ria.ru/20241117/massirovannyy-udar-po-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-1141913821.html

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одесса, украина, новости, общество, отключение электроэнергии