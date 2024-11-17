Рейтинг@Mail.ru
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241117/mer-odessy-zayavil-o-tyazheloy-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-gorode-1141914754.html
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T12:02
2024-11-17T12:20
одесса
украина
новости
общество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96d4c58daf73cea69316e4bdc1fde55d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.При этом свое видеобращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.
https://crimea.ria.ru/20241117/massirovannyy-udar-po-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-1141913821.html
одесса
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ebf177f2c0ae31779e5922c3e339a13c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, новости, общество, отключение электроэнергии
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе

Мэр Одессы заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе

12:02 17.11.2024 (обновлено: 12:20 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.
"Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая", - заявил Труханов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.
При этом свое видеобращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
10:41
Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
 
ОдессаУкраинаНовостиОбществоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях
13:07В море у Севастополя появились первые "моржи"
12:55Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг
12:28Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
12:02Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
11:30Умер экс-солист "На-на" Владимир Левкин
11:10Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
11:00Не фальшивка: в Крым поступили новые "уральские" пятитысячные банкноты
10:41Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
10:24ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники
09:42Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане
09:12В Феодосии на пожаре в частном доме погиб человек
08:45Мужчина получил травму головы при падении БПЛА в Ижевске
08:26В Свастополе перекрыт рейд
08:02Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
07:37ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами
07:01Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
21:54Главное за день: 16 ноября
Лента новостейМолния