https://crimea.ria.ru/20241117/mer-odessy-zayavil-o-tyazheloy-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-gorode-1141914754.html
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T12:02
2024-11-17T12:02
2024-11-17T12:20
одесса
украина
новости
общество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96d4c58daf73cea69316e4bdc1fde55d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.При этом свое видеобращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.
https://crimea.ria.ru/20241117/massirovannyy-udar-po-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-1141913821.html
одесса
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ebf177f2c0ae31779e5922c3e339a13c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, новости, общество, отключение электроэнергии
Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
Мэр Одессы заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе
12:02 17.11.2024 (обновлено: 12:20 17.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об "очень тяжелой ситуации" с электроснабжением в городе.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. В Одессе заявили о перебоях с электроснабжением и остановке всего городского электротранспорта.
"Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая", - заявил Труханов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам мэра, все больницы города и часть котельных перевели на работу от генераторов, но часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия достаточно мощных генераторов в городе. По словам Труханова, городской совет проводит экстренное заседание.
При этом свое видеобращение Труханов записал в залитом светом ламп зале здания одесского горсовета.