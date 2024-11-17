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Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг
Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг
В Керчи дети сделали пряники-открытки, которые отправят в сначала в Южную резиденцию деда Мороза в Севастополе, оттуда они поедут в Великий Устюг. Об идее акции РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T12:55
2024-11-17T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи дети сделали пряники-открытки, которые отправят в сначала в Южную резиденцию деда Мороза в Севастополе, оттуда они поедут в Великий Устюг. Об идее акции "Сделай подарок Деду Морозу" РИА Новости Крым рассказала ее организатор в Керчи Валентина Проник."Вместе с ребятами мы решили сделать самый сладкий подарок. Из всего Крыма пряники Деду Морозу передадим только мы. Он сможет не только посмотреть на них и оставить себе на память, но и полакомиться ими", - рассказала Валентина Проник.В течение часа 14 ребятишек создавали сладкие сапожки, снежники, сердечки для новогоднего волшебника."Детки сделали имбирные пряники не только Деду Морозу, но и себе. По два пряника – елочку и чашку с вкусным какао для себя, и по одному пряничку расписали Деду Морозу", - добавила организатор акции.И, конечно, девочки и мальчики из Керчи написали письмо Деду Морозу с поздравлением с Новым годом от Златы, Леры, Саши, Ксюши, Насти, Матвея и других деток.Акция проводится совместно с эко-парком в Севастополе, где находится Южная резиденция Деда Мороза.Ежегодно из Южной резиденции Деда Мороза в Севастополе отправляются в Великий Устюг подарки, сделанные руками не только ее сотрудников, но и детей со всего Крыма: открытки, поделки, гостинцы. В этом году в рамках акции "Поздравь деда Мороза" захотели создать и презентовать главному персонажу Нового года что-то грандиозное и неординарное: в морском городе решили сделать уникальную елку в подарок – из раковин рапанов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в КировеНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютКогда откроются елочные базары в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20241114/elku-iz-rakovin-rapanov-otpravyat-iz-kryma-dedu-morozu-v-velikiy-ustyug-1141840296.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керчь, новый год, новый год 2025, новый год в крыму
Открытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг

Дети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга

12:55 17.11.2024 (обновлено: 13:03 17.11.2024)
 
© РИА Новости КрымДети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга
Дети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи дети сделали пряники-открытки, которые отправят в сначала в Южную резиденцию деда Мороза в Севастополе, оттуда они поедут в Великий Устюг. Об идее акции "Сделай подарок Деду Морозу" РИА Новости Крым рассказала ее организатор в Керчи Валентина Проник.
"Вместе с ребятами мы решили сделать самый сладкий подарок. Из всего Крыма пряники Деду Морозу передадим только мы. Он сможет не только посмотреть на них и оставить себе на память, но и полакомиться ими", - рассказала Валентина Проник.
В течение часа 14 ребятишек создавали сладкие сапожки, снежники, сердечки для новогоднего волшебника.
"Детки сделали имбирные пряники не только Деду Морозу, но и себе. По два пряника – елочку и чашку с вкусным какао для себя, и по одному пряничку расписали Деду Морозу", - добавила организатор акции.
И, конечно, девочки и мальчики из Керчи написали письмо Деду Морозу с поздравлением с Новым годом от Златы, Леры, Саши, Ксюши, Насти, Матвея и других деток.
Дети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга
Дети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга
Дети из Керчи создали открытки-пряники для Деда Мороза из Великого Устюга
Акция проводится совместно с эко-парком в Севастополе, где находится Южная резиденция Деда Мороза.
Ежегодно из Южной резиденции Деда Мороза в Севастополе отправляются в Великий Устюг подарки, сделанные руками не только ее сотрудников, но и детей со всего Крыма: открытки, поделки, гостинцы. В этом году в рамках акции "Поздравь деда Мороза" захотели создать и презентовать главному персонажу Нового года что-то грандиозное и неординарное: в морском городе решили сделать уникальную елку в подарок – из раковин рапанов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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14 ноября, 08:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг
 
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