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Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T12:28
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры.ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, россия, украина
Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК в144 районах Украины

12:28 17.11.2024 (обновлено: 12:29 17.11.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энгергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144районах.

Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры.
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ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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