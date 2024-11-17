https://crimea.ria.ru/20241117/udary-po-144-rayonam-ukrainy---podrobnosti-ot-minoborony-1141914882.html

Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ

Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ

ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T12:28

2024-11-17T12:28

2024-11-17T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры Украины в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры.ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

https://crimea.ria.ru/20241117/mer-odessy-zayavil-o-tyazheloy-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-gorode-1141914754.html

https://crimea.ria.ru/20241117/massirovannyy-udar-po-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-1141913821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, россия, украина