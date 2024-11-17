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ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники
ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники - РИА Новости Крым, 17.11.2024
ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники
Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост через реку в приграничье Курской области для переброски и дальнейшего продвижения войск и техники. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T10:24
2024-11-17T10:24
армия и флот
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост через реку в приграничье Курской области для переброски и дальнейшего продвижения войск и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что работа проводилась в сложных условиях из-за опасности обстрелов артиллерией, минометами и FPV-дронами со стороны ВСУ.Оперативно справиться с задачей военным инженерам помогали другие расчеты, в частности команда буксирно-моторного катера, который удерживал на воде в линии звенья моста, весом каждый около 7 тонн. Одно такое звено выдерживает втрое больший собственного веса груз, рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, с начала СВО государственными наградами были награждены около 300 военнослужащих гвардейской понтонно-мостовой бригады, участвовавшей в наведении переправ на самых сложных направлениях.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки подразделения группировки войск "Север" разбили формирования ВСУ в районе семи населенных пунктов, уничтожив еще 255 боевиков и военную технику врага, в том числе западного производства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник более 32 680 военнослужащих и сотни танков и бронетранспортеров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
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РИА Новости Крым
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армия и флот, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости
ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники

Мост через реку в приграничье Курской области установили ВС РФ для переброски техники

10:24 17.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Наведение понтонного моста. Архивное фото
 Наведение понтонного моста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост через реку в приграничье Курской области для переброски и дальнейшего продвижения войск и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На реке в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области военнослужащие гвардейской понтонно-мостовой бригады группировки войск "Север" развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работа проводилась в сложных условиях из-за опасности обстрелов артиллерией, минометами и FPV-дронами со стороны ВСУ.
Оперативно справиться с задачей военным инженерам помогали другие расчеты, в частности команда буксирно-моторного катера, который удерживал на воде в линии звенья моста, весом каждый около 7 тонн. Одно такое звено выдерживает втрое больший собственного веса груз, рассказали в ведомстве.
"В сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому российскому танку, не говоря уже о более легкой технике", – уточнили в МО.
По данным Минобороны, с начала СВО государственными наградами были награждены около 300 военнослужащих гвардейской понтонно-мостовой бригады, участвовавшей в наведении переправ на самых сложных направлениях.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки подразделения группировки войск "Север" разбили формирования ВСУ в районе семи населенных пунктов, уничтожив еще 255 боевиков и военную технику врага, в том числе западного производства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник более 32 680 военнослужащих и сотни танков и бронетранспортеров.
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Армия и флотМинистерство обороны РФКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости
 
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