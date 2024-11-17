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ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники

ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники - РИА Новости Крым, 17.11.2024

ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники

Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост через реку в приграничье Курской области для переброски и дальнейшего продвижения войск и техники. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T10:24

2024-11-17T10:24

2024-11-17T10:24

армия и флот

министерство обороны рф

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост через реку в приграничье Курской области для переброски и дальнейшего продвижения войск и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что работа проводилась в сложных условиях из-за опасности обстрелов артиллерией, минометами и FPV-дронами со стороны ВСУ.Оперативно справиться с задачей военным инженерам помогали другие расчеты, в частности команда буксирно-моторного катера, который удерживал на воде в линии звенья моста, весом каждый около 7 тонн. Одно такое звено выдерживает втрое больший собственного веса груз, рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, с начала СВО государственными наградами были награждены около 300 военнослужащих гвардейской понтонно-мостовой бригады, участвовавшей в наведении переправ на самых сложных направлениях.Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки подразделения группировки войск "Север" разбили формирования ВСУ в районе семи населенных пунктов, уничтожив еще 255 боевиков и военную технику врага, в том числе западного производства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник более 32 680 военнослужащих и сотни танков и бронетранспортеров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости