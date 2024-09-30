https://crimea.ria.ru/20240930/khranila-v-komode-ne-tu-sintetiku-v-sevastopole-raskryli-narkodilera-1140740718.html

Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера

Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера

Жительница Севастополя подозревается в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере и легализации более двух миллионов рублей. Во время обыска... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T11:02

2024-09-30T11:02

2024-09-30T11:02

наркотики

севастополь

закон и право

умвд россии по севастополю

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140740956_17:0:1633:909_1920x0_80_0_0_274e92506ba37c8ea99418a4cf052552.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя подозревается в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере и легализации более двух миллионов рублей. Во время обыска "синтетика" была обнаружена в комоде для вещей, сообщает управление МВД по Севастополю."По версии следствия, 31-летняя многодетная домохозяйка подыскала в теневом сегменте интернета работу закладчицей подпольного наркомаркета для бесконтактного распространения синтетических наркотиков на территории города Севастополя и Республики Крым", - проинформировали в полиции.Подозреваемая должна была следовать указаниям анонимных кураторов, которые приказывали забирать из схронов партии синтетических наркотиков, хранить их в безопасном месте и продавать. После совершения сделки ей полагался процент за каждый оборудованный тайник.Следователи также установили причастность фигурантки к легализации теневых доходов. Полученную от сбыта наркотиков криптовалюту она конвертировала в российские рубли, а затем переводила на свои электронные кошельки и полученные обманом банковские карты своей знакомой."Таким образом злоумышленнице удалось легализовать более 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении МВД.Противоправная деятельность фигурантки была пресечена оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю весной 2024 года. Против нее возбуждено два уголовных дела, за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и за легализацию средств, приобретенных в результате совершения преступления. Предварительное расследование продолжается.Почти шестьсот килограммов марихуаны изъяли сотрудники ФСБ в Амурской области. Они были обнаружены у двух жителей села Куропатино Тамбовского муниципального округа.26 сентября сообщалось, что в лесу под Симферополем задержали троих мужчин с 70 свертками, в которых находились наркотики. Один из мужчин оказался владельцем интернет-магазина по продаже наркотических веществ.17 сентября в Бахчисарайском районе Крыма был задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на КубаниКофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиковБолее тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, севастополь, закон и право, умвд россии по севастополю, новости крыма