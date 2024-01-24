https://crimea.ria.ru/20240124/kofe-s-kokainom-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-tonny-narkotikov-1134421504.html

Кофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков

Кофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Кофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков

Партию контрабандного кокаина стоимостью около 13 млрд рублей задержали в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T10:47

2024-01-24T10:47

2024-01-24T10:47

происшествия

наркотики

санкт-петербург

таможня

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Партию контрабандного кокаина стоимостью около 13 млрд рублей задержали в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.Наркотик перевозили из Бельгии. При сканировании контейнера инспекторы заметили странные вложения: среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком, уточнили в ведомстве.Экспертиза показала, что это кокаин. Таможенники возбудили уголовное дело.Это уже вторая подобная партия, выявленная страдниками ФТС в Большом порту северной столицы. 10 января стало известно о задержании партии кокаина стоимостью 11 млрд рублей, который был спрятан в контейнере из Никарагуа. А в августе прошлого года контрабандисты из Литвы пытались провезти на территорию России 812 кг гашиша.Читайте также на РИА Новости Крым:По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, наркотики, санкт-петербург, таможня, новости, россия