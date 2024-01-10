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Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
Попытку ввоза в Россию более тонны наркотиков пресекли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T11:43
2024-01-10T11:43
2024-01-10T11:43
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таможня
контрабанда
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытку ввоза в Россию более тонны наркотиков пресекли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.По информации таможни, тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это вещество - кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотиков в особо крупном размере".В августе прошлого года контрабандисты из Литвы пытались провезти на территорию России 812 кг гашиша. По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, был остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками грузовике обнаружили 265 полимерных пакетов с наркотическим средством.Читайте также на РИА Новости Крым:По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, таможня, контрабанда, наркотики, происшествия, россия, новости
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
Более тонны кокаина на 11 млрд рублей обнаружили российские таможенники в порту Петербурга