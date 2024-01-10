Рейтинг@Mail.ru
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240110/bolee-tonny-kokaina-iz-nikaragua-izyali-v-portu-v-rossii-1134079351.html
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
Попытку ввоза в Россию более тонны наркотиков пресекли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T11:43
2024-01-10T11:43
санкт-петербург
таможня
контрабанда
наркотики
происшествия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134079187_0:361:960:901_1920x0_80_0_0_61615bcc3f5c62c71f56ee294f247f0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытку ввоза в Россию более тонны наркотиков пресекли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.По информации таможни, тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это вещество - кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотиков в особо крупном размере".В августе прошлого года контрабандисты из Литвы пытались провезти на территорию России 812 кг гашиша. По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, был остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками грузовике обнаружили 265 полимерных пакетов с наркотическим средством.Читайте также на РИА Новости Крым:По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
санкт-петербург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134079187_0:152:960:872_1920x0_80_0_0_c825c0cd268bb9d9bf4c61f72d406b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, таможня, контрабанда, наркотики, происшествия, россия, новости
Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России

Более тонны кокаина на 11 млрд рублей обнаружили российские таможенники в порту Петербурга

11:43 10.01.2024
 
© Фото: ФТС РоссииИзъятый в порту Санкт-Петербурга кокаин
Изъятый в порту Санкт-Петербурга кокаин
© Фото: ФТС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытку ввоза в Россию более тонны наркотиков пресекли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Более тонны кокаина нашли в контейнере из Никарагуа в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотик на 11 млрд рублей был обнаружен сотрудниками Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По информации таможни, тысяча брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это вещество - кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотиков в особо крупном размере".
В августе прошлого года контрабандисты из Литвы пытались провезти на территорию России 812 кг гашиша. По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, был остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками грузовике обнаружили 265 полимерных пакетов с наркотическим средством.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
 
Санкт-ПетербургТаможняКонтрабанданаркотикиПроисшествияРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:37Как избежать обморожения: 5 простых правил
12:23БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт
12:07В Германии резко снизились объемы производства
11:43Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
11:17Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
11:06Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
10:55Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка
10:39Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине
10:2758 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород
10:16В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
10:06Судостроительный завод в Керчи модернизируют
09:54Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
09:45Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
09:35Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024
09:24Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах
09:06В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
08:26Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно
08:14Обстановка у Крымского моста утром в среду
08:05"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево
Лента новостейМолния