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10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 11.07.2023
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:21
2023-07-11T13:21
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крымская таможня
контрабанда
наркотики
суд
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.Уточняется, что преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в одном из почтовых отделений города Ялта.Организатором преступной группы выступил 40-летний житель Крыма, его подельником – 33 летний мужчина. Последний согласился получать посылки с запрещенными веществами из-за границы. По договоренности, за каждую посылку он получал вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также часть содержимого.Рассмотрев дело по существу, суд признал сообщников виновными. Организатору назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима, его сообщник получил пять лет колонии строгого режима.Ранее сотрудники Крымской таможни задержали получателя посылки с запрещенными веществами из Индии.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срокКанал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской областиПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
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новости, крымская таможня, контрабанда, наркотики, суд, ялта, новости крыма
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков

Сотрудники Крымской таможни пресекли контрабандный канал поставки наркотиков в Крым

13:21 11.07.2023
 
© Крымская таможняВ Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
В Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
© Крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.
Уточняется, что преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в одном из почтовых отделений города Ялта.
Организатором преступной группы выступил 40-летний житель Крыма, его подельником – 33 летний мужчина. Последний согласился получать посылки с запрещенными веществами из-за границы. По договоренности, за каждую посылку он получал вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также часть содержимого.

"Заведомо зная, что в международном почтовом отправлении, пришедшем на его имя из Испании, находится запрещенный препарат, гражданин предпринял попытку получить посылку в почтовом отделении южной столицы Крыма. При вскрытии МПО оперативники Крымской таможни обнаружили "книгу-сейф" со специально вырезанным отверстием, в котором находилось 106 таблеток общей массой более 41,7 грамма", – сообщил замначальника Крымской таможни Валерий Тихонов. И добавил, что для данного вида наркотика это является крупным размером.

Рассмотрев дело по существу, суд признал сообщников виновными. Организатору назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима, его сообщник получил пять лет колонии строгого режима.
Ранее сотрудники Крымской таможни задержали получателя посылки с запрещенными веществами из Индии.
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НовостиКрымская таможняКонтрабанданаркотикиСудЯлтаНовости Крыма
 
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