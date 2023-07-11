https://crimea.ria.ru/20230711/10-let-na-dvoikh-v-krymu-vynesli-prigovor-za-kontrabandu-narkotikov-1129969514.html

10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков

10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 11.07.2023

10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков

Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T13:21

2023-07-11T13:21

2023-07-11T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.Уточняется, что преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в одном из почтовых отделений города Ялта.Организатором преступной группы выступил 40-летний житель Крыма, его подельником – 33 летний мужчина. Последний согласился получать посылки с запрещенными веществами из-за границы. По договоренности, за каждую посылку он получал вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также часть содержимого.Рассмотрев дело по существу, суд признал сообщников виновными. Организатору назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима, его сообщник получил пять лет колонии строгого режима.Ранее сотрудники Крымской таможни задержали получателя посылки с запрещенными веществами из Индии.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срокКанал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской областиПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"

ялта

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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