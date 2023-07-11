https://crimea.ria.ru/20230711/10-let-na-dvoikh-v-krymu-vynesli-prigovor-za-kontrabandu-narkotikov-1129969514.html
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков - РИА Новости Крым, 11.07.2023
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T13:21
2023-07-11T13:21
2023-07-11T13:21
новости
крымская таможня
контрабанда
наркотики
суд
ялта
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129970918_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_f04a595494522aab28c4c64d7ef160f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.Уточняется, что преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в одном из почтовых отделений города Ялта.Организатором преступной группы выступил 40-летний житель Крыма, его подельником – 33 летний мужчина. Последний согласился получать посылки с запрещенными веществами из-за границы. По договоренности, за каждую посылку он получал вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также часть содержимого.Рассмотрев дело по существу, суд признал сообщников виновными. Организатору назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима, его сообщник получил пять лет колонии строгого режима.Ранее сотрудники Крымской таможни задержали получателя посылки с запрещенными веществами из Индии.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срокКанал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской областиПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129970918_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_ee5e8c230250d82dc5e58a89fd4611a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крымская таможня, контрабанда, наркотики, суд, ялта, новости крыма
10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
Сотрудники Крымской таможни пресекли контрабандный канал поставки наркотиков в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Организаторы канала контрабандной поставки наркотиков в Крым получили длительные сроки тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской таможни.
Уточняется, что преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в одном из почтовых отделений города Ялта.
Организатором преступной группы выступил 40-летний житель Крыма, его подельником – 33 летний мужчина. Последний согласился получать посылки с запрещенными веществами из-за границы. По договоренности, за каждую посылку он получал вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также часть содержимого.
"Заведомо зная, что в международном почтовом отправлении, пришедшем на его имя из Испании, находится запрещенный препарат, гражданин предпринял попытку получить посылку в почтовом отделении южной столицы Крыма. При вскрытии МПО оперативники Крымской таможни обнаружили "книгу-сейф" со специально вырезанным отверстием, в котором находилось 106 таблеток общей массой более 41,7 грамма", – сообщил замначальника Крымской таможни Валерий Тихонов. И добавил, что для данного вида наркотика это является крупным размером.
Рассмотрев дело по существу, суд признал сообщников виновными. Организатору назначено наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима, его сообщник получил пять лет колонии строгого режима.
Ранее сотрудники Крымской таможни задержали
получателя посылки с запрещенными веществами из Индии.
Читайте также на РИА Новости Крым: