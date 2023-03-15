https://crimea.ria.ru/20230315/kanal-postavok-oruzhiya-iz-zony-svo-perekryt-v-belgorodskoy-oblasti-1127560999.html

Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области

Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области

Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T16:54

2023-03-15T16:54

2023-03-15T16:56

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает РИА Новости.По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.Правоохранители возбудили и расследовали уголовные дела. По итогам рассмотрения материалов Белгородский районный суд признал фигурантов виновными."С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств гражданин Л. приговорен к трем годам лишения свободы условно, гражданин Я. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в региональном управлении ФСБ.Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиковФСБ спасла секретные данные оборонного предприятия в КерчиСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области

https://crimea.ria.ru/20230307/fsb-nakryla-podpolnye-oruzheynye-masterskie-v-27-regionakh-rossii-1127384240.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, оружие, безопасность, новости, россия, сво