https://crimea.ria.ru/20230315/kanal-postavok-oruzhiya-iz-zony-svo-perekryt-v-belgorodskoy-oblasti-1127560999.html
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T16:54
2023-03-15T16:54
2023-03-15T16:56
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
белгородская область
происшествия
оружие
безопасность
новости
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает РИА Новости.По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.Правоохранители возбудили и расследовали уголовные дела. По итогам рассмотрения материалов Белгородский районный суд признал фигурантов виновными."С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств гражданин Л. приговорен к трем годам лишения свободы условно, гражданин Я. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в региональном управлении ФСБ.Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиковФСБ спасла секретные данные оборонного предприятия в КерчиСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
https://crimea.ria.ru/20230307/fsb-nakryla-podpolnye-oruzheynye-masterskie-v-27-regionakh-rossii-1127384240.html
белгородская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, оружие, безопасность, новости, россия, сво
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
УФСБ: канал поставок оружия и боеприпасов из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
16:54 15.03.2023 (обновлено: 16:56 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает РИА Новости.
"Перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны два гражданина России 1988-го и 1980-го годов рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.
Правоохранители возбудили и расследовали уголовные дела. По итогам рассмотрения материалов Белгородский районный суд признал фигурантов виновными.
"С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств гражданин Л. приговорен к трем годам лишения свободы условно, гражданин Я. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в региональном управлении ФСБ.
Приговор вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым: