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Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T16:54
2023-03-15T16:56
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
белгородская область
происшествия
оружие
безопасность
новости
россия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает РИА Новости.По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.Правоохранители возбудили и расследовали уголовные дела. По итогам рассмотрения материалов Белгородский районный суд признал фигурантов виновными."С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств гражданин Л. приговорен к трем годам лишения свободы условно, гражданин Я. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в региональном управлении ФСБ.Приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиковФСБ спасла секретные данные оборонного предприятия в КерчиСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
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Новости
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, происшествия, оружие, безопасность, новости, россия, сво
Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области

УФСБ: канал поставок оружия и боеприпасов из зоны СВО перекрыт в Белгородской области

16:54 15.03.2023 (обновлено: 16:56 15.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны проведения спецоперации, перекрыт в Белгородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ сообщает РИА Новости.
"Перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны два гражданина России 1988-го и 1980-го годов рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из задержанных является уроженцем Белгородской области, второй – Московской области, с пропиской на Ямале. У них изъято 14 единиц противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой до трех килограммов, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.
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7 марта, 10:52
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Правоохранители возбудили и расследовали уголовные дела. По итогам рассмотрения материалов Белгородский районный суд признал фигурантов виновными.
"С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств гражданин Л. приговорен к трем годам лишения свободы условно, гражданин Я. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в региональном управлении ФСБ.
Приговор вступил в законную силу.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Белгородская областьПроисшествияОружиеБезопасностьНовостиРоссияСВО
 
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