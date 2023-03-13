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Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, который по заданию украинской разведки пытался склонить мобилизованных к... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:46
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
происшествия
частичная мобилизация
новости
общество
новгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, который по заданию украинской разведки пытался склонить мобилизованных к госизмене. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Задержанный по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизменуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизменуВ Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб – ВИДЕО
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, частичная мобилизация, новости, общество, новгородская область
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области

ФСБ задержала в Новгородской области мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене

09:46 13.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, который по заданию украинской разведки пытался склонить мобилизованных к госизмене. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> (который) принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен", - пояснили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Задержанный по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияПроисшествияЧастичная мобилизацияНовостиОбществоНовгородская область
 
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