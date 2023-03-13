https://crimea.ria.ru/20230313/sklonyal-mobilizovannykh-k-gosizmene-operatsiya-fsb-v-novgorodskoy-oblasti-1127500287.html
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, который по заданию украинской разведки пытался склонить мобилизованных к... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:46
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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происшествия
частичная мобилизация
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общество
новгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Новгородской области задержали гражданина России, который по заданию украинской разведки пытался склонить мобилизованных к госизмене. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Задержанный по решению суда заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизменуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизменуВ Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб – ВИДЕО
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, частичная мобилизация, новости, общество, новгородская область
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
ФСБ задержала в Новгородской области мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене