https://crimea.ria.ru/20230113/po-pochte-iz-indii-krymskaya-tamozhnya-presekla-kanal-vvoza-narkotikov-1126381179.html
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков - РИА Новости Крым, 13.01.2023
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
В одном из почтовых отделений города Саки задержали местного жителя, который получал посылку с запрещенными веществами из Индии. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T10:36
2023-01-13T10:36
2023-01-13T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В одном из почтовых отделений города Саки задержали местного жителя, который получал посылку с запрещенными веществами из Индии.Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, задержание произвели сотрудники таможни совместно с полицейскими.Как сообщили в пресс-службе, в почтовом отправлении оказалось 205 граммов сильнодействующего вещества прегабалина. Еще 495 капсул препарата Pregabalin Capsules IP 300 mg Pregarica 300, десять пакетов с похожим на марихуану веществом общей массой около 100 граммов, весы и пакеты для расфасовки наркотиков, а также трубки для курения. Все это правоохранители изъяли и направили на экспертизу.По данной статье злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за целую пятилетку.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - ТаможняВ РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и ФранциюПо году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, крымская таможня, новости, новости крыма, происшествия
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
Крымская таможня пресекла канал ввоза запрещенных веществ
10:36 13.01.2023 (обновлено: 10:57 13.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В одном из почтовых отделений города Саки задержали местного жителя, который получал посылку с запрещенными веществами из Индии.
Как сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления, задержание произвели сотрудники таможни совместно с полицейскими.
Как сообщили в пресс-службе, в почтовом отправлении оказалось 205 граммов сильнодействующего вещества прегабалина. Еще 495 капсул препарата Pregabalin Capsules IP 300 mg Pregarica 300, десять пакетов с похожим на марихуану веществом общей массой около 100 граммов, весы и пакеты для расфасовки наркотиков, а также трубки для курения. Все это правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
"Крымской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", – цитирует пресс-служба заместителя начальника Крымской таможни Валерия Тихонова.
По данной статье злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за целую пятилетку.
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