https://crimea.ria.ru/20230113/po-pochte-iz-indii-krymskaya-tamozhnya-presekla-kanal-vvoza-narkotikov-1126381179.html

По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков

По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков - РИА Новости Крым, 13.01.2023

По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков

В одном из почтовых отделений города Саки задержали местного жителя, который получал посылку с запрещенными веществами из Индии. РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T10:36

2023-01-13T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В одном из почтовых отделений города Саки задержали местного жителя, который получал посылку с запрещенными веществами из Индии.Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, задержание произвели сотрудники таможни совместно с полицейскими.Как сообщили в пресс-службе, в почтовом отправлении оказалось 205 граммов сильнодействующего вещества прегабалина. Еще 495 капсул препарата Pregabalin Capsules IP 300 mg Pregarica 300, десять пакетов с похожим на марихуану веществом общей массой около 100 граммов, весы и пакеты для расфасовки наркотиков, а также трубки для курения. Все это правоохранители изъяли и направили на экспертизу.По данной статье злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за целую пятилетку.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - ТаможняВ РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и ФранциюПо году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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