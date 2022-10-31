https://crimea.ria.ru/20221031/v-rf-perekryli-kanal-kontrabandy-voennykh-tovarov-v-ssha-kanadu-i-frantsiyu-1125168719.html

В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию

В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:19

2022-10-31T10:19

2022-10-31T10:19

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.Кроме того, в доме отправителя правоохранители обнаружили и изъяли 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы и другие виды продукции. Также в числе "находок" были пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы, плащ-палатки.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия