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В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию
Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:19
2022-10-31T10:19
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.Кроме того, в доме отправителя правоохранители обнаружили и изъяли 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы и другие виды продукции. Также в числе "находок" были пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы, плащ-палатки.
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60
происшествия
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию

Таможенники пресекли контрабанду военной амуниции в США, Канаду и Францию

10:19 31.10.2022
 
© РИА Новости . Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Vladimir Pesnya
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
"Таможенники перехватили 12 посылок, отправленных гражданином России в США, Канаду и Францию, с комплектующими военного назначения. В коробках перемещались более двадцати шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доме отправителя правоохранители обнаружили и изъяли 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы и другие виды продукции. Также в числе "находок" были пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы, плащ-палатки.
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