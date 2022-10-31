https://crimea.ria.ru/20221031/v-rf-perekryli-kanal-kontrabandy-voennykh-tovarov-v-ssha-kanadu-i-frantsiyu-1125168719.html
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию
Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:19
2022-10-31T10:19
2022-10-31T10:19
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119571324_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7ad4212143e04876a0dae326886e7d14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.Кроме того, в доме отправителя правоохранители обнаружили и изъяли 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы и другие виды продукции. Также в числе "находок" были пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы, плащ-палатки.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119571324_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_800aab2078ba2ee7f0d5520b82c84d45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В РФ перекрыли канал контрабанды военных товаров в США, Канаду и Францию
Таможенники пресекли контрабанду военной амуниции в США, Канаду и Францию
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военных товаров за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
"Таможенники перехватили 12 посылок, отправленных гражданином России в США, Канаду и Францию, с комплектующими военного назначения. В коробках перемещались более двадцати шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доме отправителя правоохранители обнаружили и изъяли 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы и другие виды продукции. Также в числе "находок" были пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы, плащ-палатки.