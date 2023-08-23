https://crimea.ria.ru/20230823/fsb-izyala-u-krymchanina-narkotiki-na-40-mln-rubley-1130897642.html

ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей

ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.08.2023

ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T17:11

2023-08-23T17:11

2023-08-23T17:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

джанкойский район

наркотики

закон и право

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным силовиков, в апреле 2023 года безработный мужчина разработал план по выращиванию конопли, которую в дальнейшем планировал незаконно продавать наркозависимым лицам. Он самостоятельно выращивал запрещенное растение на территории брошенных сельхозугодий региона.Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превышает 40 млн рублей.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из КубаниБоеприпасы и конопля обнаружены на острове ХерсонщиныЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты

крым

джанкойский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, джанкойский район, наркотики, закон и право, общество, новости крыма