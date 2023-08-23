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ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.08.2023
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T17:11
2023-08-23T17:11
2023-08-23T17:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным силовиков, в апреле 2023 года безработный мужчина разработал план по выращиванию конопли, которую в дальнейшем планировал незаконно продавать наркозависимым лицам. Он самостоятельно выращивал запрещенное растение на территории брошенных сельхозугодий региона.Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превышает 40 млн рублей.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из КубаниБоеприпасы и конопля обнаружены на острове ХерсонщиныЗа пропаганду экстремизма в Крыму задержан адепт запрещенной секты
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, джанкойский район, наркотики, закон и право, общество, новости крыма
ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
ФСБ: житель Крыма подозревается в попытке сбыть наркотические вещества на 40 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали 32-летнего жителя Джанкойского района за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным силовиков, в апреле 2023 года безработный мужчина разработал план по выращиванию конопли, которую в дальнейшем планировал незаконно продавать наркозависимым лицам. Он самостоятельно выращивал запрещенное растение на территории брошенных сельхозугодий региона.
"Для просушки и хранения собранного урожая гражданин решил использовать бесхозное домовладение по соседству от своего места жительства. Там сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято (в пересчете на сухое вещество) 11,3 кг наркотического средства каннабис и 20,2 кг частей растений конопля, содержащих наркотическое средство", - говорится в сообщении.
Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ превышает 40 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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