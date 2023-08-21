https://crimea.ria.ru/20230821/40-let-na-dvoikh-v-sevastopole-osudili-narkotorgovtsev-iz-kubani-1130862544.html
40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани - РИА Новости Крым, 21.08.2023
40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
Суд в Крыму отправил двоих жителей Краснодарского края на 23 года и 17 лет в колонию строгого режима за сбыт наркотиков в Севастополе. Подробностями... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T22:28
2023-08-21T22:28
2023-08-21T22:28
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму отправил двоих жителей Краснодарского края на 23 года и 17 лет в колонию строгого режима за сбыт наркотиков в Севастополе. Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры региона. Как установил суд, подпольный наркомаркет в интернете организовал житель Краснодарского края 1985 года рождения. К своему преступному бизнесу он привлек знакомых. Они фасовали приобретенный "товар" и размещали его в тайниках. Только в октябре – ноябре 2022 года они провели пять таких операций. Все - на территории Севастополя.Двое участников группы теперь осуждены по статье о незаконном сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы. Коллегия присяжных заседателей посчитала, что злоумышленники не заслуживают снисхождения. Один из них получил 23 года, а другой 17 лет лишения свободы с отбыванием сроков в исправительной колонии строгого режима.Суд продолжает рассматривать материалы уголовного дела в отношении еще двоих соучастников – жителей Севастополя, которые также являлись курьерами-закладчиками в этой группе. Ранее был осужден еще один участник, он получил 4,5 года колонии строгого режима.В июне в пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что силовики накрыли в городе теневой наркомаркет с оборотом 17 млн рублей, его владельцами оказались местные жители 29 и 34 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост В Севастополе осудили двоих военнослужащих В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
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закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, общество, новости крыма, крым, наркотики
40 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
В Севастополе наркоторговцы из Краснодарского края получили 40 лет тюрьмы на двоих
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму отправил двоих жителей Краснодарского края на 23 года и 17 лет в колонию строгого режима за сбыт наркотиков в Севастополе. Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установил суд, подпольный наркомаркет в интернете организовал житель Краснодарского края 1985 года рождения. К своему преступному бизнесу он привлек знакомых. Они фасовали приобретенный "товар" и размещали его в тайниках. Только в октябре – ноябре 2022 года они провели пять таких операций. Все - на территории Севастополя.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Севастополю деятельность организованной преступной группы пресечена. Из тайников в Гагаринском и Балаклавском районах города, а также по месту жительства злоумышленников изъято более 2,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе метадон, мефедрон, МДМА, "соли" и амфетамин", - рассказали в прокуратуре.
Двое участников группы теперь осуждены по статье о незаконном сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы. Коллегия присяжных заседателей посчитала, что злоумышленники не заслуживают снисхождения. Один из них получил 23 года, а другой 17 лет лишения свободы с отбыванием сроков в исправительной колонии строгого режима.
Суд продолжает рассматривать материалы уголовного дела в отношении еще двоих соучастников – жителей Севастополя, которые также являлись курьерами-закладчиками в этой группе. Ранее был осужден еще один участник, он получил 4,5 года колонии строгого режима.
В июне в пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что силовики накрыли в городе теневой наркомаркет
с оборотом 17 млн рублей, его владельцами оказались местные жители 29 и 34 лет.
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