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В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Судкак, хранившего у себя дома банку с порохом и выращивавшего марихуану для продажи. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T12:39
2023-08-10T12:39
закон и право
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судак
наркотики
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Судкак, хранившего у себя дома банку с порохом и выращивавшего марихуану для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе следствия установлено, что мужчина выращивал коноплю для последующего сбыта: в своем огороде в селе Переваловка он посадил 60 кустов наркосодержащих растений.Кроме того, в ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили в доме мужчины банку с порохом весом больше 170 граммов."Злоумышленник обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушении на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотическое средство", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 8 августа сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали крымчанина по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса, ему грозит до 20 лет лишения свободы.А в Севастополе полиция задержала наркокурьера, перевозившего на такси крупную партию гашиша к месту сбыта, мужчина под стражей и ждет суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-ОбаТайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьераСевастополец испек печенье с коноплей
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закон и право, крым, судак, наркотики, прокуратура республики крым, новости крыма, общество
В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд

Житель Судака незаконно хранил дома взрывчатку и взращивал 60 кустов конопли для продажи

12:39 10.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Судкак, хранившего у себя дома банку с порохом и выращивавшего марихуану для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия установлено, что мужчина выращивал коноплю для последующего сбыта: в своем огороде в селе Переваловка он посадил 60 кустов наркосодержащих растений.
Кроме того, в ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили в доме мужчины банку с порохом весом больше 170 граммов.
"Злоумышленник обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушении на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотическое средство", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 8 августа сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали крымчанина по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
А в Севастополе полиция задержала наркокурьера, перевозившего на такси крупную партию гашиша к месту сбыта, мужчина под стражей и ждет суда.
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Закон и правоКрымСудакнаркотикиПрокуратура Республики КрымНовости КрымаОбщество
 
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