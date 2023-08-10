https://crimea.ria.ru/20230810/v-sudake-muzhchina-khranil-porokh-i-vyraschival-konoplyu-delo-ushlo-v-sud-1130649799.html

В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд

В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Судкак, хранившего у себя дома банку с порохом и выращивавшего марихуану для продажи. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T12:39

2023-08-10T12:39

2023-08-10T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении жителя Судкак, хранившего у себя дома банку с порохом и выращивавшего марихуану для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе следствия установлено, что мужчина выращивал коноплю для последующего сбыта: в своем огороде в селе Переваловка он посадил 60 кустов наркосодержащих растений.Кроме того, в ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили в доме мужчины банку с порохом весом больше 170 граммов."Злоумышленник обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и покушении на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотическое средство", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 8 августа сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали крымчанина по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса, ему грозит до 20 лет лишения свободы.А в Севастополе полиция задержала наркокурьера, перевозившего на такси крупную партию гашиша к месту сбыта, мужчина под стражей и ждет суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-ОбаТайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьераСевастополец испек печенье с коноплей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, судак, наркотики, прокуратура республики крым, новости крыма, общество