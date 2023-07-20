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Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера
Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера
В Севастополе "гашишный наркокурьер" взят с поличным в месте оборудования закладок – в районе автобусной остановки, он под стражей и ждет суда. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T19:46
2023-07-20T19:46
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "гашишный наркокурьер" взят с поличным в месте оборудования закладок – в районе автобусной остановки, он под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Мужчина обвиняется в незаконном сбыте крупной партии наркотиков в составе преступной группы, занимавшейся их сбытом по всему Крыму и Севастополю через интернет-магазин.Как установили следователи, в сговор с ее организатором он вступил в декабре прошлого года. После получил партию гашиша – 84 грамма, расфасовал ее на мелкие партии и отправился оборудовать тайник в районе остановки общественного транспорта "11-й километр Балаклавского шоссе". Там его и встретили силовики.Мужчина находится под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело в суде. Материалы в отношении прочих участников преступной группы выделены в отдельное производство.Раннее тюремные сроки за контрабанду наркотиков получили двое крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, крым, новости крыма
Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера

В Севастополе осудят наркокурьера за подготовку тайника с гашишем на автобусной остановке

19:46 20.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОстановка общественного транспорта
Остановка общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "гашишный наркокурьер" взят с поличным в месте оборудования закладок – в районе автобусной остановки, он под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Мужчина обвиняется в незаконном сбыте крупной партии наркотиков в составе преступной группы, занимавшейся их сбытом по всему Крыму и Севастополю через интернет-магазин.
Как установили следователи, в сговор с ее организатором он вступил в декабре прошлого года. После получил партию гашиша – 84 грамма, расфасовал ее на мелкие партии и отправился оборудовать тайник в районе остановки общественного транспорта "11-й километр Балаклавского шоссе". Там его и встретили силовики.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий курьер был задержан правоохранителями непосредственно возле места предполагаемого тайника-закладки", – сообщили в прокуратуре.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело в суде. Материалы в отношении прочих участников преступной группы выделены в отдельное производство.
Раннее тюремные сроки за контрабанду наркотиков получили двое крымчан.
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Заголовок открываемого материала
19:46Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера
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