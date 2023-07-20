https://crimea.ria.ru/20230720/taynik-s-gashishem-na-ostanovke-avtobusa-v-sevastopole-osudyat-narkokurera-1130201872.html

Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера

Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера

В Севастополе "гашишный наркокурьер" взят с поличным в месте оборудования закладок – в районе автобусной остановки, он под стражей и ждет суда. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T19:46

2023-07-20T19:46

2023-07-20T19:46

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "гашишный наркокурьер" взят с поличным в месте оборудования закладок – в районе автобусной остановки, он под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Мужчина обвиняется в незаконном сбыте крупной партии наркотиков в составе преступной группы, занимавшейся их сбытом по всему Крыму и Севастополю через интернет-магазин.Как установили следователи, в сговор с ее организатором он вступил в декабре прошлого года. После получил партию гашиша – 84 грамма, расфасовал ее на мелкие партии и отправился оборудовать тайник в районе остановки общественного транспорта "11-й километр Балаклавского шоссе". Там его и встретили силовики.Мужчина находится под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело в суде. Материалы в отношении прочих участников преступной группы выделены в отдельное производство.Раннее тюремные сроки за контрабанду наркотиков получили двое крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

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2023

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