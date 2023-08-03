https://crimea.ria.ru/20230803/dezodorant-s-gashishem-v-sevastopole-narkokurer-popalsya-v-taksi-1130510197.html

"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси

"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси - РИА Новости Крым, 03.08.2023

"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси

В Севастополе полиция задержала наркокурьера, перевозившего на такси крупную партию гашиша к месту сбыта, мужчина под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T12:33

2023-08-03T12:33

2023-08-03T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала наркокурьера, перевозившего на такси крупную партию гашиша к месту сбыта, мужчина под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. Как выяснили полицейские следователи, 29-летний севастополец сотрудничал с теневым наркомаркетом с прошлого года. Минувшей весной по заданию куратора он забрал из тайника крупную партию гашиша. Наркотик привез к себе домой и расфасовал на мелкие партии для дальнейшего сбыта в закладках. До конца задуманное довести не удалось.Осмотревшие салон автомобиля оперативники обнаружили 86 свертков с растительным наркотиком массой более 75 г. Одну часть упаковок нашли в коробке из-под мобильного телефона, другую – в пустом флаконе дезодоранта. Дома у задержанного изъяли еще 9 граммов гашиша.Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт крупной партии наркотиков в составе организованной преступной группы. Он находится под стражей и ждет суда.Ранее житель Кубани получил 5 лет колонии за попытку провезти через Крымский мост в Краснодарский край наркотики в газовом автомобильном баллоне. Читайте также на РИА новости Крым:Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики" Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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