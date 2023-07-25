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Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска

Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска

В Красноперекопске полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых людей. Проверив их смартфоны, обнаружили в них координаты... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Красноперекопске полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых людей. Проверив их смартфоны, обнаружили в них координаты тайника с наркотическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По данным ведомства, подозреваемыми оказались жители Армянска 30 и 38 лет. По геолокации в их телефонах полицейские обнаружили свертки, которые были обмотаны клейкой лентой. В них, согласно заключению экспертов, находилось почти 2 грамма порошка, содержащего N-метилэфедрон – так называемую "соль". По словам задержанных, наркотики они приобрели якобы для личного употребления.Следователем МО МВД России "Красноперекопский" возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". В случае доказательства вины подозреваемых им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму10 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиковВ Севастополе накрыли региональный наркомаркет с оборотом 17 млн рублей

красноперекопск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красноперекопск, мвд по республике крым, общество, наркотики