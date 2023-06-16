https://crimea.ria.ru/20230616/v-sevastopole-nakryli-regionalnyy-narkomarket-s-oborotom-17-mln-rubley-1129440468.html

В Севастополе накрыли региональный наркомаркет с оборотом 17 млн рублей

В Севастополе накрыли региональный наркомаркет с оборотом 17 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023

В Севастополе накрыли региональный наркомаркет с оборотом 17 млн рублей

В Севастополе задержаны владельцы теневого интернет-магазина по продаже наркотиков с оборотом 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T16:26

2023-06-16T16:26

2023-06-16T16:26

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

новости крыма

наркотики

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны владельцы теневого интернет-магазина по продаже наркотиков с оборотом 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили правоохранители, подпольный наркомаркет содержали двое местных жителей 34 и 29 лет. Проверка ноутбука подозреваемых показала, что за время преступной деятельности оборот денежных средств в нем превысил 17 млн рублей.Подельники успели реализовать более восьми тысяч закладок. Это были разовые дозы, расфасованные из приобретенных в теневом сегменте интернета оптовых партий. "Упакованную в полиэтиленовую оболочку "синтетику" подельники помещали в силиконовые формочки для льда и наполняли цементным раствором, чтобы придать им форму камней и сделать незаметными в окружающей среде", – рассказали в полиции.На сайте наркомаркета клиентам предлагалось ознакомиться с ассортиментом товара, его весом и стоимостью и тут же приобрести. Деньги поступали на электронные кошельки задержанных, потом они переводили их на свои банковские карты.Кроме таких карт, в ходе проведенных обысков силовики обнаружили около 1 млн рублей и более 12 тысяч долларов США. А также полкилограмма наркотиков. Из них 300 граммов мефедрона и альфа-PVP, почти 100 граммов марихуаны и 13 марок ЛСД были найдены по месту жительства. Еще один 100-граммовый полиэтиленовый сверток с мефедроном нашли в тайнике.Мужчин задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю при силовой поддержке регионального отряда специального назначения "Гром".В отношении обоих возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе наркоаграрий ждет суда за 8 кг "урожая"Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель

https://crimea.ria.ru/20230328/750-doz-v-simferopole-zaderzhan-narkodiler-s-krupnoy-partiey-zakladok-1127809362.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, наркотики, закон и право