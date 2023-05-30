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Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики
Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики
В Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T12:35
2023-05-30T12:51
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала наркотиками, фасуя крупные партии и сбывая их через закладки в лесных массивах. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Несколько месяцев подряд она, следуя указаниям куратора, регулярно получала партии синтетических наркотиков, фасовала их на разовые дозы и сбывала через тайники в лесных массивах в черте города. За каждую такую закладку наркосбытчица получала 250-350 рублей. Деньги уходили на аренду жилья, развлечения и разного рода покупки.Чтобы все шло быстро и успешно, девушка привлекла к преступной деятельности свою 14-летнюю приятельницу. Известно о вовлечении и других людей, личности которых сейчас устанавливают правоохранители.В ходе обыска в арендованной квартире подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли упаковочный материал, электронные весы высокой точности, шесть мобильных телефонов, которые использовались для связи с другими участниками преступной группы, и 17 подготовленных к сбыту свертков с "синтетикой".Еще 30 свертков с порошкообразным веществом было найдено в тайниках. Исследование показало, что содержимое упаковок – наркотическое средство "мефедрон".В отношении задержанной девушки возбуждено уголовное дело по статье о хранении, пересылке и сбыте наркотиков. Ее санкции предусматривают лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Ранее, в апреле, в Севастополе 16-летняя девушка попалась на наркотиках.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодой наркоман изрезал отца В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков 700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель
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наркотики, севастополь, крым, умвд россии по севастополю, новости крыма, происшествия
Фасовала и сбывала: в Крыму девушке грозит 20 лет тюрьмы за наркотики

В Крыму девушка попалась полиции на торговле наркотиками – ей грозит 20 лет тюрьмы

12:35 30.05.2023 (обновлено: 12:51 30.05.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полицейского наркоконтроля при поддержке спецназа "Гром" задержали 18-летнюю местную жительницу, которая несколько месяцев торговала наркотиками, фасуя крупные партии и сбывая их через закладки в лесных массивах. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

"Предварительно установлено, что 18-летняя безработная девушка с целью быстрого заработка подыскала в популярном мессенджере объявление о работе закладчицей, связалась с анонимным администратором интернет-магазина наркотиков и после обсуждения всех нюансов дала согласие сотрудничать", – рассказали в полиции.

Несколько месяцев подряд она, следуя указаниям куратора, регулярно получала партии синтетических наркотиков, фасовала их на разовые дозы и сбывала через тайники в лесных массивах в черте города. За каждую такую закладку наркосбытчица получала 250-350 рублей. Деньги уходили на аренду жилья, развлечения и разного рода покупки.
Чтобы все шло быстро и успешно, девушка привлекла к преступной деятельности свою 14-летнюю приятельницу. Известно о вовлечении и других людей, личности которых сейчас устанавливают правоохранители.
В ходе обыска в арендованной квартире подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли упаковочный материал, электронные весы высокой точности, шесть мобильных телефонов, которые использовались для связи с другими участниками преступной группы, и 17 подготовленных к сбыту свертков с "синтетикой".
Еще 30 свертков с порошкообразным веществом было найдено в тайниках. Исследование показало, что содержимое упаковок – наркотическое средство "мефедрон".
В отношении задержанной девушки возбуждено уголовное дело по статье о хранении, пересылке и сбыте наркотиков. Ее санкции предусматривают лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее, в апреле, в Севастополе 16-летняя девушка попалась на наркотиках.
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