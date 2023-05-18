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В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T19:22
2023-05-18T19:22
2023-05-18T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального подразделения МВД.По данным пресс-службы, 23-летнего ранее судимого крымчанина задержали в лесу возле одного из сакских сел, куда злоумышленник приехал на своей машине из Симферопольского района, чтобы сделать "закладки".Как показала экспертиза, в свертках находились мефедрон, N-метилэфедрон и марихуана. По словам задержанного, все это он купить через "теневую" группу в мессенджере, чтобы потом перепродать. Теперь мужчина пойдет под суд, в ожидании которого помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотикахПривлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
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В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
МВД: житель Симферополя делал закладки с наркотиками в Сакском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального подразделения МВД.
По данным пресс-службы, 23-летнего ранее судимого крымчанина задержали в лесу возле одного из сакских сел, куда злоумышленник приехал на своей машине из Симферопольского района, чтобы сделать "закладки".
"Полицией извлечено из тайников и машины задержанного около 1,5 килограмма "синтетики", расфасованной в десятки свертков. Еще примерно такой же объем наркопорошка изъяли при обыске по месту жительства закладчика", - сообщили в полиции.
Как показала экспертиза, в свертках находились мефедрон, N-метилэфедрон и марихуана. По словам задержанного, все это он купить через "теневую" группу в мессенджере, чтобы потом перепродать. Теперь мужчина пойдет под суд, в ожидании которого помещен под стражу.
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