https://crimea.ria.ru/20230518/v-krymu-u-zakladchika-izyali-tri-kilogramma-narkotikov-1128812715.html

В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков

В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 18.05.2023

В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков

Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T19:22

2023-05-18T19:22

2023-05-18T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального подразделения МВД.По данным пресс-службы, 23-летнего ранее судимого крымчанина задержали в лесу возле одного из сакских сел, куда злоумышленник приехал на своей машине из Симферопольского района, чтобы сделать "закладки".Как показала экспертиза, в свертках находились мефедрон, N-метилэфедрон и марихуана. По словам задержанного, все это он купить через "теневую" группу в мессенджере, чтобы потом перепродать. Теперь мужчина пойдет под суд, в ожидании которого помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотикахПривлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы

https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-devushka-podrostok-popalas-na-narkotikakh-1127969955.html

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