Рейтинг@Mail.ru
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230518/v-krymu-u-zakladchika-izyali-tri-kilogramma-narkotikov-1128812715.html
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T19:22
2023-05-18T19:21
мвд по республике крым
сакский район
саки
происшествия
наркотики
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального подразделения МВД.По данным пресс-службы, 23-летнего ранее судимого крымчанина задержали в лесу возле одного из сакских сел, куда злоумышленник приехал на своей машине из Симферопольского района, чтобы сделать "закладки".Как показала экспертиза, в свертках находились мефедрон, N-метилэфедрон и марихуана. По словам задержанного, все это он купить через "теневую" группу в мессенджере, чтобы потом перепродать. Теперь мужчина пойдет под суд, в ожидании которого помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотикахПривлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
https://crimea.ria.ru/20230404/v-sevastopole-devushka-podrostok-popalas-na-narkotikakh-1127969955.html
сакский район
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, сакский район, саки, происшествия, наркотики, крым, новости, новости крыма
В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков

МВД: житель Симферополя делал закладки с наркотиками в Сакском районе

19:22 18.05.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Житель Симферополя делал в Сакском районе Крыма закладки с наркотиками и был задержан правоохранителями, в общей сложности у него изъяли около трех килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального подразделения МВД.
По данным пресс-службы, 23-летнего ранее судимого крымчанина задержали в лесу возле одного из сакских сел, куда злоумышленник приехал на своей машине из Симферопольского района, чтобы сделать "закладки".
"Полицией извлечено из тайников и машины задержанного около 1,5 килограмма "синтетики", расфасованной в десятки свертков. Еще примерно такой же объем наркопорошка изъяли при обыске по месту жительства закладчика", - сообщили в полиции.
Как показала экспертиза, в свертках находились мефедрон, N-метилэфедрон и марихуана. По словам задержанного, все это он купить через "теневую" группу в мессенджере, чтобы потом перепродать. Теперь мужчина пойдет под суд, в ожидании которого помещен под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках
Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"
В Севастополе осудили москвича за наркотики и поддельные документы
Содержание под стражей - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
4 апреля, 13:01
В Севастополе девушка-подросток попалась на наркотиках
 
МВД по Республике КрымСакский районСакиПроисшествиянаркотикиКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
20:22Когда исламский банкинг придет в Крым и кому будет доступен
20:06Техническое движение восстановлено – Аксенов о ремонте путей после ЧП
20:01Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
19:41Поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Симферополя
19:37Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда
19:22В Крыму у закладчика изъяли три килограмма наркотиков
19:11Жестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму
18:58Билеты из Крыма в Санкт-Петербург – продажи открыты до 12 августа
18:01Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных
17:59В Севастополе простились с погибшими героями СВО
17:33Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
17:14После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспорте
17:05Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор назвал причину
16:51Оскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма
16:44Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут
16:34В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа
16:31Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки
16:12В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов
16:05"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией
Лента новостейМолния