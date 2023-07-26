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ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики" - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"
ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики" - РИА Новости Крым, 26.07.2023
ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"
Подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T12:47
2023-07-26T12:49
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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происшествия
россия
наркотики
общество
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области. Ее деятельность курировали с территории Украины, сообщили в ФСБ России.Отмечается, что силовики получили информацию о продаже крупных партий наркотиков в Московской области через интернет. Расследование позволило выйти на нарколабораторию, которую, как оказалось, контролировали с Украины.В лаборатории правоохранители нашли порядка 57 кг N-метилэфедрона (a-PVP) и 4 тонны наркосодержащей жидкости. Также изъяты лабораторное оборудование и различные химические вещества, которые использовались для синтезирования запрещенных веществ.Участников организованной преступной группы задержали с поличным и поместили под стражу. Ими оказались уроженцы Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Если вина их будет доказана, то им может грозить пожизненное лишение свободы.Расследование дела продолжается: идут поиски других лиц, которые могут быть причастны к организации этой или других подобных нарколабораторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей АрмянскаСтрана 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в КрымуНа Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), подмосковье, происшествия, россия, наркотики, общество, новости, закон и право
ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"

В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория по производству крупных партий "синтетики"

12:47 26.07.2023 (обновлено: 12:49 26.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области. Ее деятельность курировали с территории Украины, сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что силовики получили информацию о продаже крупных партий наркотиков в Московской области через интернет. Расследование позволило выйти на нарколабораторию, которую, как оказалось, контролировали с Украины.
"ФСБ РФ на территории Шатуры Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", - говорится в сообщении ведомства.
В лаборатории правоохранители нашли порядка 57 кг N-метилэфедрона (a-PVP) и 4 тонны наркосодержащей жидкости. Также изъяты лабораторное оборудование и различные химические вещества, которые использовались для синтезирования запрещенных веществ.
Участников организованной преступной группы задержали с поличным и поместили под стражу. Ими оказались уроженцы Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Если вина их будет доказана, то им может грозить пожизненное лишение свободы.
Расследование дела продолжается: идут поиски других лиц, которые могут быть причастны к организации этой или других подобных нарколабораторий.
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