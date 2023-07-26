https://crimea.ria.ru/20230726/fsb-nakryla-ukrainskuyu-narkolaboratoriyu-s-tonnami-sintetiki-1130303816.html

ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"

ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики" - РИА Новости Крым, 26.07.2023

ФСБ накрыла украинскую нарколабораторию с тоннами "синтетики"

Подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T12:47

2023-07-26T12:47

2023-07-26T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Подпольную нарколаборатрию с полсотней килограммов N-метилэфедрона и тоннами наркосодержащей жидкости обнаружили и ликвидировали в городе Шатура Московской области. Ее деятельность курировали с территории Украины, сообщили в ФСБ России.Отмечается, что силовики получили информацию о продаже крупных партий наркотиков в Московской области через интернет. Расследование позволило выйти на нарколабораторию, которую, как оказалось, контролировали с Украины.В лаборатории правоохранители нашли порядка 57 кг N-метилэфедрона (a-PVP) и 4 тонны наркосодержащей жидкости. Также изъяты лабораторное оборудование и различные химические вещества, которые использовались для синтезирования запрещенных веществ.Участников организованной преступной группы задержали с поличным и поместили под стражу. Ими оказались уроженцы Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Если вина их будет доказана, то им может грозить пожизненное лишение свободы.Расследование дела продолжается: идут поиски других лиц, которые могут быть причастны к организации этой или других подобных нарколабораторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей АрмянскаСтрана 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в КрымуНа Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей

https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-pare-dali-26-let-na-dvoikh-za-8-kg-narkotikov-1125382912.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), подмосковье, происшествия, россия, наркотики, общество, новости, закон и право