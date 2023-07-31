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Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
Жителя Кубани приговорили к пяти годам колонии за попытку провезти через Крымский мост наркотики в газовом баллоне. Об этом сообщила официальный представитель... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T12:22
2023-07-31T12:22
2023-07-31T13:06
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Жителя Кубани приговорили к пяти годам колонии за попытку провезти через Крымский мост наркотики в газовом баллоне. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Елена Варламова. Осужденный – 50-летний житель Краснодарского края. Мужчину задержали в феврале во время досмотра его автомобиля перед Крымским мостом. Выяснилось, что газовый баллон он использовал не по назначению: в нем обнаружили несколько килограммов наркотика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК о подготовке торговли наркотиком в крупном размере. Следующие 5 лет по решению Керченского городского суда он проведет в исправительной колонии строгого режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, новости, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
Пять лет колонии за попытку провезти наркотики через Крымский мост получил житель Кубани
12:22 31.07.2023 (обновлено: 13:06 31.07.2023)