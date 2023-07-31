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Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост

Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост

Жителя Кубани приговорили к пяти годам колонии за попытку провезти через Крымский мост наркотики в газовом баллоне. Об этом сообщила официальный представитель... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T12:22

2023-07-31T12:22

2023-07-31T13:06

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Жителя Кубани приговорили к пяти годам колонии за попытку провезти через Крымский мост наркотики в газовом баллоне. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Елена Варламова. Осужденный – 50-летний житель Краснодарского края. Мужчину задержали в феврале во время досмотра его автомобиля перед Крымским мостом. Выяснилось, что газовый баллон он использовал не по назначению: в нем обнаружили несколько килограммов наркотика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК о подготовке торговли наркотиком в крупном размере. Следующие 5 лет по решению Керченского городского суда он проведет в исправительной колонии строгого режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в Крыму Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, новости, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество