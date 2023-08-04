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Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба
Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба
298 кустов конопли обнаружили полицейские на горе Тепе-Оба. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T19:52
2023-08-04T19:52
новости крыма
феодосия
мвд по республике крым
происшествия
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 298 кустов конопли обнаружили полицейские на горе Тепе-Оба. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.На месте также нашли приспособления для полива и ухода за растениями. Всего сотрудники полиции насчитали 298 кустов наркотической травы. Общий вес растений предположительно 25 килограмм.30-летний местный житель пытался вывезти несколько мешков с дурман-травой на своем автомобиле, но не успел – его задержали. В свое оправдание он сказал, что занимался выращиванием на плантации для себя. Нашел поляны, привез сюда мешки с уже пророщенными семенами. И периодически приезжал за ними присматривать: поливал, удобрял.Сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Феодосия возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". С "агронома" взяли подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в таксиПять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мостТайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска
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новости крыма, феодосия, мвд по республике крым, происшествия, наркотики
Сотни кустов конопли нашли на горе Тепе-Оба

Полицейские Феодосии задержали с поличным хозяина крупной наркоплантации

19:52 04.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 298 кустов конопли обнаружили полицейские на горе Тепе-Оба. Подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался вывезти часть из них на машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"В рамках операции "Мак-2023" сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Феодосии обнаружили несколько полян, на которых располагались мешки с землей и произрастающими в них кустами конопли", – говорится в сообщении.

На месте также нашли приспособления для полива и ухода за растениями. Всего сотрудники полиции насчитали 298 кустов наркотической травы. Общий вес растений предположительно 25 килограмм.
30-летний местный житель пытался вывезти несколько мешков с дурман-травой на своем автомобиле, но не успел – его задержали. В свое оправдание он сказал, что занимался выращиванием на плантации для себя. Нашел поляны, привез сюда мешки с уже пророщенными семенами. И периодически приезжал за ними присматривать: поливал, удобрял.
Сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Феодосия возбудили уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". С "агронома" взяли подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до двух лет лишения свободы.
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