https://crimea.ria.ru/20230817/v-sevastopole-osudili-dvoikh-voennosluzhaschikh-1130795929.html
В Севастополе осудили двоих военнослужащих
В Севастополе осудили двоих военнослужащих - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Севастополе осудили двоих военнослужащих
В Севастополе осудили двоих военнослужащих: один из них получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков, второй – два года за ранение сослуживца из боевого оружия в... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T21:22
2023-08-17T21:22
2023-08-17T21:22
севастополь
происшествия
суд
севастопольский гарнизонный военный суд
закон и право
оружие
наркотики
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двоих военнослужащих: один из них получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков, второй – два года за ранение сослуживца из боевого оружия в ходе ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Согласно приговору суда, один из военнослужащих с ноября 2022 года выполнял роль водителя в составе организованной преступной группы. По заданию куратора он забирал из тайников наркотические вещества, которые размещал в других тайниках-закладках в разных населенных пунктах. Был задержан силовиками в декабре прошлого года во время одной из таких преступных операций, которую осуществлял в компании подельницы. В суде злоумышленник свою вину признал, пояснив, что согласился участвовать "в незаконном сбыте наркотических средств с целью уберечь свою супругу, которая также являлась участником организованной преступной группы, от опасных последствий", – рассказали в ведомстве. Мужчина получил 11 лет лишения свободы, которые должен будет провести в колонии строгого режима. Автомобиль, на котором он осуществлял развоз наркотиков, изъят в собственность государства.Еще одним решением гарнизонного суда в колонию общего режима отправлен военнослужащий, который трижды выстрелил из автомата Калашникова в сослуживца в ходе ссоры и драки с ним, "желая отомстить за нанесенный ему удар рукой в голову". Потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью – злоумышленник прострелил ему ноги. Свою вину злоумышленник признал.Оба приговора в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы, уточнили в суде.В июле в Севастополе осудили военнослужащего за смертельное ДТП, а в июне по решению суда получил срок военный за побег из части в период мобилизации.Читайте также на РИА новости Крым:ФСБ задержала в Крыму наркодилера с каннабисом в коробке из-под сока20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области Севастополец испек печенье с коноплей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, суд, севастопольский гарнизонный военный суд, закон и право, оружие, наркотики
В Севастополе осудили двоих военнослужащих
В Севастополе осуждены два военнослужащих – за наркотики и ранение сослуживца
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили двоих военнослужащих: один из них получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков, второй – два года за ранение сослуживца из боевого оружия в ходе ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
Согласно приговору суда, один из военнослужащих с ноября 2022 года выполнял роль водителя в составе организованной преступной группы. По заданию куратора он забирал из тайников наркотические вещества, которые размещал в других тайниках-закладках в разных населенных пунктах. Был задержан силовиками в декабре прошлого года во время одной из таких преступных операций, которую осуществлял в компании подельницы. В суде злоумышленник свою вину признал, пояснив, что согласился участвовать "в незаконном сбыте наркотических средств с целью уберечь свою супругу, которая также являлась участником организованной преступной группы, от опасных последствий", – рассказали в ведомстве. Мужчина получил 11 лет лишения свободы, которые должен будет провести в колонии строгого режима. Автомобиль, на котором он осуществлял развоз наркотиков, изъят в собственность государства.
Еще одним решением гарнизонного суда в колонию общего режима отправлен военнослужащий, который трижды выстрелил из автомата Калашникова в сослуживца в ходе ссоры и драки с ним, "желая отомстить за нанесенный ему удар рукой в голову". Потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью – злоумышленник прострелил ему ноги. Свою вину злоумышленник признал.
Оба приговора в законную силу еще не вступили и могут быть обжалованы, уточнили в суде.
В июле в Севастополе осудили
военнослужащего за смертельное ДТП, а в июне по решению суда получил срок
военный за побег из части в период мобилизации.Читайте также на РИА новости Крым: