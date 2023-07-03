https://crimea.ria.ru/20230703/v-sevastopole-osudili-voennogo-chf-za-smertelnoe-dtp-1129786347.html

В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП

В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП

В Севастополе военнослужащий Черноморского флота признан виновным и осужден за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T18:27

2023-07-03T18:27

2023-07-03T18:27

севастополь

севастопольский гарнизонный военный суд

происшествия

дтп

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий Черноморского флота признан виновным и осужден за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Отмечается, что осужденный рядовой управлял "технически исправной специальной машиной "КамАЗ" в составе колонны на автомобильной дороге М-17 (Е97) "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", но отвлекся и допустил смертельную аварию.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Свою вину военнослужащий признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Кроме того, на два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФВ Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройстваВ Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольский гарнизонный военный суд, происшествия, дтп, новости крыма, закон и право