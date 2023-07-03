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В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
В Севастополе военнослужащий Черноморского флота признан виновным и осужден за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T18:27
2023-07-03T18:27
2023-07-03T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий Черноморского флота признан виновным и осужден за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Отмечается, что осужденный рядовой управлял "технически исправной специальной машиной "КамАЗ" в составе колонны на автомобильной дороге М-17 (Е97) "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", но отвлекся и допустил смертельную аварию.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Свою вину военнослужащий признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Кроме того, на два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФВ Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройстваВ Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольский гарнизонный военный суд, происшествия, дтп, новости крыма, закон и право
В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
В Севастополе осудили военнослужащего ЧФ за смертельную аварию с КамАЗом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий Черноморского флота признан виновным и осужден за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
Отмечается, что осужденный рядовой управлял "технически исправной специальной машиной "КамАЗ" в составе колонны на автомобильной дороге М-17 (Е97) "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", но отвлекся и допустил смертельную аварию.
"Двигаясь в колонне со скоростью не менее 51 км/ч, отвлекся от дорожной обстановки и не заметил остановку впереди идущей в колоне специальной машины "КамАЗ", в связи с чем своевременно не принял мер к снижению своей скорости вплоть до остановки транспортного средства, допустил столкновение, что по неосторожности привело к получению пассажиром телесных повреждений, повлекшему смерть последнего", - сказано в сообщении суда.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Свою вину военнослужащий признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Кроме того, на два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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