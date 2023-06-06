https://crimea.ria.ru/20230606/bezhal-ot-mobilizatsii-v-sevastopole-osuzhden-voennosluzhaschiy-chf-1129214922.html
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:35
2023-06-06T13:35
2023-06-06T13:35
крым
севастополь
закон и право
севастопольский гарнизонный военный суд
частичная мобилизация
армия и флот
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.На скамье подсудимых оказался младший сержант.Скрываясь в соседнем городе несколько месяцев, мужчина помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. А потом сам пошел и во всем сознался."3 февраля 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме", – уточнили в ведомстве.Решением суда военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертираСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской областиБудут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
https://crimea.ria.ru/20230414/zhdat-li-vtoruyu-volnu-mobilizatsii--otvet-voennogo-komissara-1128179702.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, закон и право, севастопольский гарнизонный военный суд, частичная мобилизация, армия и флот, новости крыма
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе осужден моряк Черноморского флота за побег из части в период мобилизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
На скамье подсудимых оказался младший сержант.
"В период мобилизации, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, с целью временно уклониться от прохождения военной службы... без уважительных причин в октябре 2022 года не явился к месту военной службы и с указанного времени проживал в Симферополе, где проводил время по своему усмотрению", – рассказали в пресс-службе суда.
Скрываясь в соседнем городе несколько месяцев, мужчина помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. А потом сам пошел и во всем сознался.
"3 февраля 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме", – уточнили в ведомстве.
Решением суда военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: