Рейтинг@Mail.ru
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/bezhal-ot-mobilizatsii-v-sevastopole-osuzhden-voennosluzhaschiy-chf-1129214922.html
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T13:35
2023-06-06T13:35
крым
севастополь
закон и право
севастопольский гарнизонный военный суд
частичная мобилизация
армия и флот
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.На скамье подсудимых оказался младший сержант.Скрываясь в соседнем городе несколько месяцев, мужчина помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. А потом сам пошел и во всем сознался."3 февраля 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме", – уточнили в ведомстве.Решением суда военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертираСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской областиБудут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
https://crimea.ria.ru/20230414/zhdat-li-vtoruyu-volnu-mobilizatsii--otvet-voennogo-komissara-1128179702.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, закон и право, севастопольский гарнизонный военный суд, частичная мобилизация, армия и флот, новости крыма
Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ

В Севастополе осужден моряк Черноморского флота за побег из части в период мобилизации

13:35 06.06.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
На скамье подсудимых оказался младший сержант.
"В период мобилизации, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, с целью временно уклониться от прохождения военной службы... без уважительных причин в октябре 2022 года не явился к месту военной службы и с указанного времени проживал в Симферополе, где проводил время по своему усмотрению", – рассказали в пресс-службе суда.
Скрываясь в соседнем городе несколько месяцев, мужчина помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. А потом сам пошел и во всем сознался.
"3 февраля 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме", – уточнили в ведомстве.
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в ходе отправки в учебный центр для завершения подготовки по программам боевого обучения - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
14 апреля, 15:08
Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
Решением суда военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира
Склонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской области
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
 
КрымСевастопольЗакон и правоСевастопольский гарнизонный военный судЧастичная мобилизацияАрмия и флотНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
14:47Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
14:30Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
14:18По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
14:08В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
13:55Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
13:41Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
13:35Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
13:25Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
13:15Каховская ГЭС: история, значение, мощность
12:51Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
12:32ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
12:21Режим ЧС введен в Новокаховском округе
12:08Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
11:54Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
11:34Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
11:29Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Лента новостейМолния