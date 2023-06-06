https://crimea.ria.ru/20230606/bezhal-ot-mobilizatsii-v-sevastopole-osuzhden-voennosluzhaschiy-chf-1129214922.html

Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ

Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ

В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T13:35

2023-06-06T13:35

2023-06-06T13:35

крым

севастополь

закон и право

севастопольский гарнизонный военный суд

частичная мобилизация

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе осужден военнослужащий Черноморского флота, который покинул воинскую часть в период мобилизации и скрывался от службы несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.На скамье подсудимых оказался младший сержант.Скрываясь в соседнем городе несколько месяцев, мужчина помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. А потом сам пошел и во всем сознался."3 февраля 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме", – уточнили в ведомстве.Решением суда военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении места службы. Он приговорен к пяти годам и четырем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертираСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской областиБудут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии

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крым, севастополь, закон и право, севастопольский гарнизонный военный суд, частичная мобилизация, армия и флот, новости крыма