https://crimea.ria.ru/20230519/begstvo-s-avtomatom-iz-khersonschiny-v-sevastopole-osudili-dezertira--1128837110.html

Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира

Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира

В Севастополе контрактник, направленный в Херсонскую область, пойдет в тюрьму на 5,5 лет за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T17:53

2023-05-19T17:53

2023-05-19T17:50

севастополь

севастопольский гарнизонный военный суд

закон и право

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе контрактник, направленный в Херсонскую область, пойдет в тюрьму на 5,5 лет за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Дезертир был задержан правоохранителями на КПП в Армянске при попытке попасть в Крым.Инцидент произошел в январе. Решением суда военнослужащий признан виновным в дезертирстве. Он приговорен к пяти с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.Свою вину военнослужащий не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок, уточнили в суде.Наказанием за дезертирство в период мобилизации, военного положения, в военное время, а также в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, в соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса РФ, является лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.Первый приговор по уголовному делу в отношении российских военнослужащих на Херсонщине Севастопольской гарнизонный военный суд вынес в феврале текущего года. Тогда речь шла не о дезертирстве, а об отказе исполнить приказ и оставлении позиций. Тем не менее колонии виновным не удалось избежать. Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в СевастопольСлучайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживцаПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу

https://crimea.ria.ru/20230426/v-sevastopole-osuzhden-glavnyy-inzhener-podvedomstvennogo-mo-predpriyatiya-1128381898.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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