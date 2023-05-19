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Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира
Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира
В Севастополе контрактник, направленный в Херсонскую область, пойдет в тюрьму на 5,5 лет за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T17:53
2023-05-19T17:50
севастополь
севастопольский гарнизонный военный суд
закон и право
сво
происшествия
новости крыма
херсонская область
армянск
частичная мобилизация
служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе контрактник, направленный в Херсонскую область, пойдет в тюрьму на 5,5 лет за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Дезертир был задержан правоохранителями на КПП в Армянске при попытке попасть в Крым.Инцидент произошел в январе. Решением суда военнослужащий признан виновным в дезертирстве. Он приговорен к пяти с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.Свою вину военнослужащий не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок, уточнили в суде.Наказанием за дезертирство в период мобилизации, военного положения, в военное время, а также в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, в соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса РФ, является лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.Первый приговор по уголовному делу в отношении российских военнослужащих на Херсонщине Севастопольской гарнизонный военный суд вынес в феврале текущего года. Тогда речь шла не о дезертирстве, а об отказе исполнить приказ и оставлении позиций. Тем не менее колонии виновным не удалось избежать. Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в СевастопольСлучайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживцаПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
https://crimea.ria.ru/20230426/v-sevastopole-osuzhden-glavnyy-inzhener-podvedomstvennogo-mo-predpriyatiya-1128381898.html
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севастополь, севастопольский гарнизонный военный суд, закон и право, сво, происшествия, новости крыма, херсонская область, армянск, частичная мобилизация, служба в вс рф по контракту, призыв в вс россии
Бегство с автоматом из Херсонщины: в Севастополе осудили дезертира

В Севастополе осужден дезертир за бегство с позиций в Херсонской области

17:53 19.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе контрактник, направленный в Херсонскую область, пойдет в тюрьму на 5,5 лет за дезертирство. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
"Ч., с целью уклониться от прохождения военной службы и не желая исполнять обязанности военной службы, не имея уважительных причин самовольно оставил пункт временной дислокации на территории Херсонской области с вверенным ему по службе автоматом Калашникова с магазином, который впоследствии спрятал", – сообщили в ведомстве.
Дезертир был задержан правоохранителями на КПП в Армянске при попытке попасть в Крым.
Инцидент произошел в январе. Решением суда военнослужащий признан виновным в дезертирстве. Он приговорен к пяти с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 18:33
В Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия
Свою вину военнослужащий не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок, уточнили в суде.
Наказанием за дезертирство в период мобилизации, военного положения, в военное время, а также в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, в соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса РФ, является лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
Первый приговор по уголовному делу в отношении российских военнослужащих на Херсонщине Севастопольской гарнизонный военный суд вынес в феврале текущего года. Тогда речь шла не о дезертирстве, а об отказе исполнить приказ и оставлении позиций. Тем не менее колонии виновным не удалось избежать.
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