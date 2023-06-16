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В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства
В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства
В Крыму военнослужащего осудили на 10 лет колонии за хищение, хранение и попытку продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T20:01
2023-06-16T20:01
новости крыма
оружие
суд
кража
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму военнослужащего осудили на 10 лет колонии за хищение, хранение и попытку продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.Как установило следствие, он похитил автомат Калашникова, штык-нож и взрывные устройства с территории базового лагеря, где находился в январе. Желая заработать, предложил купить арсенал своему знакомому, но тот отказался.В этот же день злоумышленник перевез похищенное в другое место и обратился к тому же человеку с прежним предложением, но уже снизив цену. И опять получил отказ.Приговором Крымского гарнизонного военного суда мужчина осужден по двум статьям УК РФ к лишению свободы на срок 10 лет. Их он должен будет провести в исправительной колонии строго режима, кроме того, заплатив штраф 200 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Обиделся и застрелил: в Крыму военный получил 10 лет за убийство В Крыму арестовали военнослужащего за насилие над сослуживцамиВ Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок
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новости крыма, оружие, суд, кража, происшествия
В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства

В Крыму военнослужащего осудили за хищение и попытку продажи оружия

20:01 16.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий АньковАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму военнослужащего осудили на 10 лет колонии за хищение, хранение и попытку продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.
Как установило следствие, он похитил автомат Калашникова, штык-нож и взрывные устройства с территории базового лагеря, где находился в январе. Желая заработать, предложил купить арсенал своему знакомому, но тот отказался.
В этот же день злоумышленник перевез похищенное в другое место и обратился к тому же человеку с прежним предложением, но уже снизив цену. И опять получил отказ.

"После чего подсудимый направился на автомобиле по месту своего проживания, расплатившись ранее похищенным холодным оружием и взрывным устройством, а автомат Калашникова перенес в дом для хранения. Далее спрятал оружие на пустыре, где скрывал его до изъятия сотрудниками правоохранительных органов", – рассказали в суде.

Приговором Крымского гарнизонного военного суда мужчина осужден по двум статьям УК РФ к лишению свободы на срок 10 лет. Их он должен будет провести в исправительной колонии строго режима, кроме того, заплатив штраф 200 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.
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