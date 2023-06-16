https://crimea.ria.ru/20230616/v-krymu-voennosluzhaschiy-pytalsya-prodat-avtomat-i-vzryvnye-ustroystva-1129444190.html

В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства

В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства - РИА Новости Крым, 16.06.2023

В Крыму военнослужащий пытался продать автомат и взрывные устройства

В Крыму военнослужащего осудили на 10 лет колонии за хищение, хранение и попытку продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T20:01

2023-06-16T20:01

2023-06-16T20:01

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму военнослужащего осудили на 10 лет колонии за хищение, хранение и попытку продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.Как установило следствие, он похитил автомат Калашникова, штык-нож и взрывные устройства с территории базового лагеря, где находился в январе. Желая заработать, предложил купить арсенал своему знакомому, но тот отказался.В этот же день злоумышленник перевез похищенное в другое место и обратился к тому же человеку с прежним предложением, но уже снизив цену. И опять получил отказ.Приговором Крымского гарнизонного военного суда мужчина осужден по двум статьям УК РФ к лишению свободы на срок 10 лет. Их он должен будет провести в исправительной колонии строго режима, кроме того, заплатив штраф 200 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Обиделся и застрелил: в Крыму военный получил 10 лет за убийство В Крыму арестовали военнослужащего за насилие над сослуживцамиВ Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок

https://crimea.ria.ru/20230616/sevastopolets-spustil-kradenye-dengi-na-putan-i-restorany-1129426910.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, оружие, суд, кража, происшествия