https://crimea.ria.ru/20230822/boepripasy-i-konoplya-obnaruzheny-na-ostrove-khersonschiny-1130879380.html

Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины

Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины

На острове Сивашовка в Херсонской области российские силовики обнаружили плантацию конопли и схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T20:52

2023-08-22T20:52

2023-08-22T20:29

херсонская область

новости

гу мвд по херсонской области

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130879242_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee91a63d6e1cc7f7a50927cfdded1e24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На острове Сивашовка в Херсонской области российские силовики обнаружили плантацию конопли и схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в Херсонской областиОтмечается, что 197 кустов конопли обнаружили при аэроразведке, которую провели полицейские при поддержке УФСБ и Росгвардии.Наркосодержащие растения скосили и уничтожили. При этом здесь же обнаружили закопанный в землю мешок с боеприпасами.В нем находились 114 патронов калибра 7,62 мм, шесть наступательных противопехотных осколочных гранат и шесть запалов ударно-дистанционных запалов, а также пять вышибных зарядов к выстрелам гранатомета, три выстрела ПГ-7ВЛ, два выстрела ТБГ-7В и один выстрел ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте с помощью накладного заряда тротила, а патроны изъяли, уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, гу мвд по херсонской области, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)