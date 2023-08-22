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Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины
Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины
На острове Сивашовка в Херсонской области российские силовики обнаружили плантацию конопли и схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T20:52
2023-08-22T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На острове Сивашовка в Херсонской области российские силовики обнаружили плантацию конопли и схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в Херсонской областиОтмечается, что 197 кустов конопли обнаружили при аэроразведке, которую провели полицейские при поддержке УФСБ и Росгвардии.Наркосодержащие растения скосили и уничтожили. При этом здесь же обнаружили закопанный в землю мешок с боеприпасами.В нем находились 114 патронов калибра 7,62 мм, шесть наступательных противопехотных осколочных гранат и шесть запалов ударно-дистанционных запалов, а также пять вышибных зарядов к выстрелам гранатомета, три выстрела ПГ-7ВЛ, два выстрела ТБГ-7В и один выстрел ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте с помощью накладного заряда тротила, а патроны изъяли, уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
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херсонская область, новости, гу мвд по херсонской области, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины

На острове Херсонщины найдена плантация конопли и схрон с боеприпасами

20:52 22.08.2023
 
© МВД МедиаВ Херсонской области обнаружены плантация конопли и схрон с боеприпасами
В Херсонской области обнаружены плантация конопли и схрон с боеприпасами
© МВД Медиа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На острове Сивашовка в Херсонской области российские силовики обнаружили плантацию конопли и схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в Херсонской области
Отмечается, что 197 кустов конопли обнаружили при аэроразведке, которую провели полицейские при поддержке УФСБ и Росгвардии.
Наркосодержащие растения скосили и уничтожили. При этом здесь же обнаружили закопанный в землю мешок с боеприпасами.
В нем находились 114 патронов калибра 7,62 мм, шесть наступательных противопехотных осколочных гранат и шесть запалов ударно-дистанционных запалов, а также пять вышибных зарядов к выстрелам гранатомета, три выстрела ПГ-7ВЛ, два выстрела ТБГ-7В и один выстрел ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.
Непригодные для использования боеприпасы уничтожили на месте с помощью накладного заряда тротила, а патроны изъяли, уточнили в полиции.
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