Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине
ФСБ: в Геническом районе Херсонщины найден и уничтожен схрон с оружием и боеприпасами
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории Генического района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"На территории села Павловка Генического района выявлен схрон с оружием и боеприпасами. В ходе осмотра обнаружены 2500 патронов калибра 5,45 мм, 11 ручных гранат Ф-1, 21 осколочный гранатометный выстрел ВОГ 25, три реактивных пехотных огнемета "Шмель", – говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники признали обнаруженные оружие и боеприпасы не подлежащими транспортировке. Находки уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.
Как сообщалось ранее, в Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием, в котором хранились два пистолета Макарова, несколько пистолетов иностранного производства, три автомата разной модификации, охотничьи ружья, винтовка Мосина, несколько сотен взрывоопасных предметов, патроны различного калибра, десять гранат, запалы, детонаторы, а также военная украинская форма.
По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.
В конце июня в разрушенном доме в селе Атамань Генического района области был обнаружен тайник с 22 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7.62 мм, 80 патронов калибра 5.45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов.
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