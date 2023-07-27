https://crimea.ria.ru/20230727/ognemety-i-granaty-fsb-obnaruzhila-skhron-s-oruzhiem-na-khersonschine-1130335829.html

Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине

Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине

Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории Генического района. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T18:27

2023-07-27T18:27

2023-07-27T17:50

новости

геническ

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории Генического района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты-взрывотехники признали обнаруженные оружие и боеприпасы не подлежащими транспортировке. Находки уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.Как сообщалось ранее, в Крыму сотрудники полиции и УФСБ нашли схрон с оружием, в котором хранились два пистолета Макарова, несколько пистолетов иностранного производства, три автомата разной модификации, охотничьи ружья, винтовка Мосина, несколько сотен взрывоопасных предметов, патроны различного калибра, десять гранат, запалы, детонаторы, а также военная украинская форма.По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое местных жителей 35 и 64 лет.В конце июня в разрушенном доме в селе Атамань Генического района области был обнаружен тайник с 22 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7.62 мм, 80 патронов калибра 5.45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов.Читайте также на РИА Новости Крым:У границы с Крымом нашли тайник с гранатометомВ Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-52 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон

геническ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, геническ, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие