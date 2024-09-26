https://crimea.ria.ru/20240926/bolee-500-kilogrammov-marikhuany-izyaty-v-prigraniche-rossii-1140640480.html
Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России
Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России
В Амурской области пограничное управление ФСБ России пресекла незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T11:48
2024-09-26T11:48
2024-09-26T11:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
амурская область
происшествия
наркотики
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Амурской области пограничное управление ФСБ России пресекла незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности.Отмечается, что у двух жителей Тамбовского муниципального округа изъято более 500 килограммов марихуаны.По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.На прошлой неделе в Бахчисарайском районе Крыма был задержан 49-летний местный житель по подозрению в хранении более 22 кг марихуаны.В четверг сообщалось, что в лесу под Симферополем задержали троих мужчин с 70 свертками, в которых находились наркотики. Один из мужчин оказался владельцем интернет-магазина по продаже наркотических веществ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на КубаниКофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиковБолее тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
амурская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Амурской области у россиян изъяли более 500 килограммов марихуаны
Пресечение пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере.
2024-09-26T11:48
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), амурская область, происшествия, наркотики, новости, видео
Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Амурской области пограничное управление ФСБ России пресекла незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
2024-09-26T11:48
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PT0M15S
Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России
ФСБ изъяла более 500 килограммов наркотиков у двух россиян в Амурской области