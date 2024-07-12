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Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T13:30
2024-07-12T13:30
2024-07-12T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.По месту жительства задержанного сыщики нашли больше 2,5 килограммов свежеприготовленного мефедрона, а также 700 литров прекурсоров и реагентов для приготовления наркотических средства, весы и тару для сбыта.Наркотики делец намеревался продавать через интернет, установили правоохранители."Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кубанцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ведомстве.Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцевКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, мвд по краснодарскому краю, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, наркотики
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
Кубанцу грозит пожизненное за подпольную нарколабораторию на дому
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками МВД России и регионального УФСБ России вышли на след и задержали 28-летнего жителя Тимашевска", - говорится в сообщении пресс-службы.
По месту жительства задержанного сыщики нашли больше 2,5 килограммов свежеприготовленного мефедрона, а также 700 литров прекурсоров и реагентов для приготовления наркотических средства, весы и тару для сбыта.
Наркотики делец намеревался продавать через интернет, установили правоохранители.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кубанцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ведомстве.
Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли
, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории
в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.
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