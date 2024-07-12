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Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани

Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани

Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T13:30

2024-07-12T13:30

2024-07-12T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.По месту жительства задержанного сыщики нашли больше 2,5 килограммов свежеприготовленного мефедрона, а также 700 литров прекурсоров и реагентов для приготовления наркотических средства, весы и тару для сбыта.Наркотики делец намеревался продавать через интернет, установили правоохранители."Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кубанцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ведомстве.Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцевКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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