Рейтинг@Mail.ru
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240712/pochti-tonna-prekursorov-krupnuyu-narkolaboratoriyu-nakryli-na-kubani-1138793091.html
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T13:30
2024-07-12T13:30
новости
мвд по краснодарскому краю
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.По месту жительства задержанного сыщики нашли больше 2,5 килограммов свежеприготовленного мефедрона, а также 700 литров прекурсоров и реагентов для приготовления наркотических средства, весы и тару для сбыта.Наркотики делец намеревался продавать через интернет, установили правоохранители."Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кубанцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ведомстве.Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Севастополе иностранец создал банду наркоторговцевКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мвд по краснодарскому краю, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, наркотики
Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани

Кубанцу грозит пожизненное за подпольную нарколабораторию на дому

13:30 12.07.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Подпольная нарколаборатория была обнаружена в Тимашевском районе Краснодарского края, ее организатору грозит пожизненный срок. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками МВД России и регионального УФСБ России вышли на след и задержали 28-летнего жителя Тимашевска", - говорится в сообщении пресс-службы.

По месту жительства задержанного сыщики нашли больше 2,5 килограммов свежеприготовленного мефедрона, а также 700 литров прекурсоров и реагентов для приготовления наркотических средства, весы и тару для сбыта.
Наркотики делец намеревался продавать через интернет, установили правоохранители.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кубанцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ведомстве.
Ранее в МВД сообщали, что в Крыму задержаны подозреваемые в выращивании крупной партии конопли, стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 килограммов. В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
 
НовостиМВД по Краснодарскому краюУМВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествиянаркотики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
13:03Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
13:03В очереди на Крымский мост стоят почти 400 машин
12:39При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
12:17Аномальная жара накроет Крым
12:13Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
12:05В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими
11:49Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧС
11:40Крымчане смогут требовать компенсации за водную блокаду в 2014 году
11:33В Крыму возводится сто многоквартирных домов
11:00Обвиняемому по делу о гибели журналистки Бабаевой вынесли приговор
10:52Пляжи Ялты открыли для купания
10:38Паромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
10:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
10:10На безопасные и качественные крымские дороги выдели почти 7 млрд рублей
10:03В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб
09:51Байден перепутал Зеленского с Путиным: реакция российского МИД
09:45В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков
09:38Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
09:21В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу
Лента новостейМолния