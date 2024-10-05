https://crimea.ria.ru/20241005/osvobozhdenie-ugledara-i-aviatsiya-nad-sevastopolem-top-novostey-nedeli-1140854569.html

Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели

Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели

Российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Херсонской области. В Севастополе проходили учения с привлечением самолетов и вертолетов... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T18:35

2024-10-05T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Херсонской области. В Севастополе проходили учения с привлечением самолетов и вертолетов. Соцфонд анонсировал повышение социальных пенсий и материнского капитала. Общественники Крыма выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. В работе Telegram произошел сбой. Кроме того, на этой неделе россияне узнали о грядущей шестидневной рабочей неделе и познакомились с ценами на санаторно-курортное оздоровление в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Освобождение населенных пунктовЗа последние дни российские военные освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сен тября военнослужащие группировки "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Учения в СевастополеВ пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители провели плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. В тренировках задействовали авиацию, на въездах в город поставили блокпосты.Индексация пенсий и маткапиталаМатеринский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был опубликован на этой неделе. Также, в соответствии с проектом, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.Шестидневная рабочая неделяИз-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. В связи с празднованием Дня народного единства россияне все равно будут отдыхать два дня подряд – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.Флаги РФ на номерах машинВ Крыму выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. Это исключит дополнительную лазейку, которой пользуются так называемые "ждуны" в попытках отрицать российскую принадлежность Крыма, пояснял общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.Сбой в работе TelegramСбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры. Большинство обращений были связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.Цены в санаториях КрымаВ Крыму около 80% здравниц работают круглогодично, рассказал на этой неделе министр курортов и туризма Крым Сергей Ганзий. Его словам, в 2024 году наблюдался взрывной рост бронирования. Эта тенденция продолжится и в 2025 году – раннее бронирование уже стартовало. По данным одного из популярных сайтов бронирования, минимальная цена, за которую можно оздоровиться в одном из санаториев Евпатории, составила 11 655 рублей. За эту сумму предлагается размещение без медицинских услуг. Самый дорогой вариант размещения предлагают курортные отели в Ялте – от 189 600 рублей за семь дней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241005/kak-zaschitnyy-kupol-khersonschiny-oberegaet-krym-ot-raket-i-dronov-1140863618.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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