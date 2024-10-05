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Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели
Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели
Российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Херсонской области. В Севастополе проходили учения с привлечением самолетов и вертолетов... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T18:35
2024-10-05T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Херсонской области. В Севастополе проходили учения с привлечением самолетов и вертолетов. Соцфонд анонсировал повышение социальных пенсий и материнского капитала. Общественники Крыма выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. В работе Telegram произошел сбой. Кроме того, на этой неделе россияне узнали о грядущей шестидневной рабочей неделе и познакомились с ценами на санаторно-курортное оздоровление в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Освобождение населенных пунктовЗа последние дни российские военные освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сен тября военнослужащие группировки "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Учения в СевастополеВ пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители провели плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. В тренировках задействовали авиацию, на въездах в город поставили блокпосты.Индексация пенсий и маткапиталаМатеринский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был опубликован на этой неделе. Также, в соответствии с проектом, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.Шестидневная рабочая неделяИз-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. В связи с празднованием Дня народного единства россияне все равно будут отдыхать два дня подряд – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.Флаги РФ на номерах машинВ Крыму выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. Это исключит дополнительную лазейку, которой пользуются так называемые "ждуны" в попытках отрицать российскую принадлежность Крыма, пояснял общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.Сбой в работе TelegramСбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры. Большинство обращений были связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.Цены в санаториях КрымаВ Крыму около 80% здравниц работают круглогодично, рассказал на этой неделе министр курортов и туризма Крым Сергей Ганзий. Его словам, в 2024 году наблюдался взрывной рост бронирования. Эта тенденция продолжится и в 2025 году – раннее бронирование уже стартовало. По данным одного из популярных сайтов бронирования, минимальная цена, за которую можно оздоровиться в одном из санаториев Евпатории, составила 11 655 рублей. За эту сумму предлагается размещение без медицинских услуг. Самый дорогой вариант размещения предлагают курортные отели в Ялте – от 189 600 рублей за семь дней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, топ новостей недели, крым, россия, в мире, общество
Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели

Освобождение Угледара и авиация в Севастополе - недельный обзор новостей РИА Новости Крым

18:35 05.10.2024 (обновлено: 18:36 05.10.2024)
 
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Российские войска освободили Угледар в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили шесть населенных пунктов в Донбассе и Херсонской области. В Севастополе проходили учения с привлечением самолетов и вертолетов. Соцфонд анонсировал повышение социальных пенсий и материнского капитала. Общественники Крыма выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. В работе Telegram произошел сбой. Кроме того, на этой неделе россияне узнали о грядущей шестидневной рабочей неделе и познакомились с ценами на санаторно-курортное оздоровление в Крыму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.

Освобождение населенных пунктов

За последние дни российские военные освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сен тября военнослужащие группировки "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 09:41
Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

Учения в Севастополе

В пятницу, 4 октября, в Севастополе подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь" и правоохранители провели плановые учения по отражению проникновения условных диверсантов в регион. В тренировках задействовали авиацию, на въездах в город поставили блокпосты.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
15:26
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Индексация пенсий и маткапитала

Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был опубликован на этой неделе. Также, в соответствии с проектом, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
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Шестидневная рабочая неделя

Из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. В связи с празднованием Дня народного единства россияне все равно будут отдыхать два дня подряд – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Вчера, 11:34
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России

Флаги РФ на номерах машин

В Крыму выступили с инициативой о закреплении изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне. Это исключит дополнительную лазейку, которой пользуются так называемые "ждуны" в попытках отрицать российскую принадлежность Крыма, пояснял общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Вчера, 19:14
Сбой в Telegram связан с нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке

Сбой в работе Telegram

Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры. Большинство обращений были связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.
Погода на море - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Вчера, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
Купальники можно не убирать: прогноз погоды для Крыма на выходные

Цены в санаториях Крыма

В Крыму около 80% здравниц работают круглогодично, рассказал на этой неделе министр курортов и туризма Крым Сергей Ганзий. Его словам, в 2024 году наблюдался взрывной рост бронирования. Эта тенденция продолжится и в 2025 году – раннее бронирование уже стартовало. По данным одного из популярных сайтов бронирования, минимальная цена, за которую можно оздоровиться в одном из санаториев Евпатории, составила 11 655 рублей. За эту сумму предлагается размещение без медицинских услуг. Самый дорогой вариант размещения предлагают курортные отели в Ялте – от 189 600 рублей за семь дней.
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