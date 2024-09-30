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В России повысят маткапитал и социальные пенсии
В России повысят маткапитал и социальные пенсии - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В России повысят маткапитал и социальные пенсии
Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T20:56
2024-09-30T20:56
2024-09-30T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.Также, в соответствии с проектом, с 1 февраля в России на 7,3%, проиндексируют материнский капитал. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго – до 893 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреПроект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в ГосдумуЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
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пенсия, новости, соцзащита, деньги, доходы
В России повысят маткапитал и социальные пенсии
Маткапитал и социальные пенсии увеличат в России в 2025 году – проект закона
20:56 30.09.2024 (обновлено: 21:56 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Индексация социальных пенсий и пенсий определена в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (2025 год – 14,75%, 2026 год – 4,5%, 2027 год – 4%)", – говорится в документе.
Также, в соответствии с проектом, с 1 февраля в России на 7,3%, проиндексируют материнский капитал. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго – до 893 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.
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