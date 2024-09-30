https://crimea.ria.ru/20240930/v-rossii-povysyat-matkapital-i-sotsialnye-pensii-1140759321.html

В России повысят маткапитал и социальные пенсии

В России повысят маткапитал и социальные пенсии - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В России повысят маткапитал и социальные пенсии

Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T20:56

2024-09-30T20:56

2024-09-30T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% с февраля 2025 года, социальные пенсии увеличатся на 14,47%. Об этом свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.Также, в соответствии с проектом, с 1 февраля в России на 7,3%, проиндексируют материнский капитал. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго – до 893 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреПроект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в ГосдумуЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, новости, соцзащита, деньги, доходы