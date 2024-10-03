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Сбой в Telegram - что происходит с мессенджером - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Сбой в Telegram - что происходит с мессенджером
Сбой в Telegram - что происходит с мессенджером - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Сбой в Telegram - что происходит с мессенджером
Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T14:23
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telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры.Большинство обращений связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.Ранее видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян, при переходе на сайт поступали уведомления об отсутствии соединения.До этого на территории России перестали работать некоторые сервисы операторов связи. По информации Роскомнадзора, специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.Как выяснилось, причиной сбоя стала DDoS-атака на российских операторов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:YouTube перестал работать на компьютерах россиянЕсли запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСбой в работе мессенджеров в России – названа причина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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россия, новости, интернет, telegram, сбой в работе телеграм, общество
Сбой в Telegram - что происходит с мессенджером

Сбой в работе Telegram произошел 3 октября

14:23 03.10.2024 (обновлено: 14:24 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Сбой произошел в работе Telegram в четверг, 3 октября, ряд пользователей столкнулись с трудностями в общении через мессенджеры.
Большинство обращений связаны с задержкой при отправке и получении сообщений, а также долгой загрузкой изображений и видео.
Ранее видеохостинг YouTube перестал работать на компьютерах россиян, при переходе на сайт поступали уведомления об отсутствии соединения.
До этого на территории России перестали работать некоторые сервисы операторов связи. По информации Роскомнадзора, специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.Как выяснилось, причиной сбоя стала DDoS-атака на российских операторов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияНовостиИнтернетTelegramСбой в работе ТелеграмОбщество
 
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