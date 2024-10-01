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Россиян в октябре ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян в октябре ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Россиян в октябре ждет шестидневная рабочая неделя

Из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной . РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T08:11

2024-10-01T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной .Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.В связи с празднованием Дня народного единства россияне все равно будут отдыхать два дня подряд – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, общество, производственный календарь, праздники и памятные даты