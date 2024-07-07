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Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек

Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек

Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T01:59

2024-07-07T01:59

2024-07-07T02:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА новости Крым. Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова немедленно были направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Для тушения пожара приведена в готовность авиация.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>Тушению пожара мешает аномально жаркая погода, установившаяся в Крыму. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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