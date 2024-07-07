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Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T01:59
2024-07-07T02:04
газопровод
пожар на газопроводе под алуштой
пожар
газ
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА новости Крым. Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова немедленно были направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Для тушения пожара приведена в готовность авиация.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке &gt;&gt;Тушению пожара мешает аномально жаркая погода, установившаяся в Крыму. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.
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РИА Новости Крым
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Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек

Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек

01:59 07.07.2024 (обновлено: 02:04 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА новости Крым. Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Для ликвидации пожара в Крыму организованы два боевых участка. На месте работают 90 специалистов и 26 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова немедленно были направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.
Для тушения пожара приведена в готовность авиация.
Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
Тушению пожара мешает аномально жаркая погода, установившаяся в Крыму.
"Угрозы населенному пункту нет. Пожар локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается", - сообщили в крымском Главке МЧС.
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.
 
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Заголовок открываемого материала
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
00:01Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:34Пожар на газопроводе в Крыму тушат три десятка человек - видео
23:19Из-за пожара на газораспределителе в Алуште не будет газа - власти
23:06Под Алуштой горит газораспределительный узел - МЧС
21:48Главное за день: 6 июля
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