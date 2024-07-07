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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T07:46
2024-07-07T07:46
2024-07-07T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видеоПожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человекВласти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
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Пожар на газораспределительной станции около Алушты
Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС
2024-07-07T07:46
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РИА Новости Крым
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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:46 07.07.2024 (обновлено: 07:56 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Алуште ликвидировано открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.
Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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