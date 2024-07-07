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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T07:46
2024-07-07T07:56
алушта
пожар на газопроводе под алуштой
пожар
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке &gt;&gt;Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видеоПожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человекВласти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пожар на газораспределительной станции около Алушты
Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС
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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
2024-07-07T07:46
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Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"

Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"

07:46 07.07.2024 (обновлено: 07:56 07.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара на газопроводе под Алуштой
Тушение пожара на газопроводе под Алуштой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Алуште ликвидировано открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.
Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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АлуштаПожар на газопроводе под АлуштойПожарПроисшествияНовости КрымаНовостиКрымГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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Заголовок открываемого материала
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
00:01Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:34Пожар на газопроводе в Крыму тушат три десятка человек - видео
23:19Из-за пожара на газораспределителе в Алуште не будет газа - власти
23:06Под Алуштой горит газораспределительный узел - МЧС
21:48Главное за день: 6 июля
21:21На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
21:15Потушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
20:40Сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться - МИД
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